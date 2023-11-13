Как колибри умудряются пролетать через очень узкие щели?

У них есть две стратегии полета в ограниченном пространстве.

Колибри – одни из самых быстрых птиц в мире. Им часто приходится лавировать между тонкими стебельками растений и сквозь узкие щели бутонов, чтобы добраться до нектара – а нектара для поддержания энергии этим пташкам, постоянно снующим туда-сюда с невероятной скоростью, нужно очень много. Однако со временем колибри разучились складывать и сгибать крылья в полете, как это делают другие птицы, чтобы пролететь через узкое пространство.

Так как же колибри удается летать в ограниченном пространстве? Новое исследование показало, что для этого они используют две очень специфические стратегии. Оно было сосредоточено на калипте Анны (Calypte anna) – одной из самых распространенных птиц семейства колибри, живущих на западном побережье США. Эти пернатые размером с мячик для пинг-понга могут похвастаться переливающимся изумрудными перьями и сверкающим розовым оперением на горлышке.

Команда из Калифорнийского университета в Беркли спроектировала для эксперимента двустороннюю летную арену. Они использовали разные награды, чтобы научить колибри пролетать через зазор площадью 16 квадратных сантиметров в перегородке, разделяющей две стороны арены. Для этого они наполняли кормушку в форме цветка сахарной водой только в том случае, если птица возвращалась к кормушке, находившейся на другой стороне, через одно из отверстий. Это побудило птиц с размахом крыльев 30 сантиметров вовсю порхать по арене.

Затем команда заменила зазор между двумя сторонами арены для полетов серией меньших овальных и круглых отверстий, высота, ширина и диаметр которых варьировались от 30 до 15 сантиметров. Движения птиц записывались с помощью высокоскоростных камер, чтобы понять, как именно они умудряются ловко пролетать через различные отверстия.

Затем команда написала компьютерную программу, которая методично отслеживала положение клюва каждой птицы, когда она пролетала через отверстие. Программа также определила, где находились кончики крыльев колибри во время прохождения «полосы препятствий».

Эксперимент показал, что колибри использовали две уникальные стратегии. В первом случае колибри приближались к круглому отверстию и обычно зависали перед ним, чтобы оценить его размер. Затем они пролетали через него боком, вытянув вперед одно крыло и отведя второе назад.

Во втором варианте птицы взмахивали крыльями назад, прижимая их к телу, и начинали снова махать крыльями только после того, как проскакивали через отверстие. Все колибри, участвовавшие в исследовании, обычно применяли эту технику по мере того, как лучше знакомились с ареной и становились смелее в своих перемещениях.

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В самое маленькое отверстие – шириной всего в половину размаха крыльев – каждая птица проносилась клювом вперед, крыльями назад. Даже наиболее осторожные колибри делали это при первой же попытке избежать столкновения.