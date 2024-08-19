Как морские львы помогли учёным картографировать дно океана

Привлечение морских львов к изучению подводных глубин – довольно новый и оригинальный способ, который уже доказал свою эффективность и малозатратность.

На сегодняшний день на карту нанесена лишь малая толика подводных ландшафтов в высоком разрешении – всего около 26%. Поэтому в Южно-Австралийском научно-исследовательском институте решили обратиться за помощью к австралийским морским львам (Neophoca cinerea), проживающим рядом с южным берегом континента, чтобы картировать эту местность.

Для этого на команду из восьми взрослых самок морских львов прикрепили лёгкие камеры – вес крохотных аппаратов не превышал и процента от их собственного. Для важной миссии исследователи выбрали именно самок, зная, что уже через несколько дней животные вернутся на сушу к своим детенышам.

К моменту возвращения морских львов ушастые помощники «отсняли» 89 часов материала на глубине от 5 до 110 метров и смогли охватить шесть разных типов ландшафтов. Вот, кстати, отрывок из видео, на котором мама-морской лев исследует океанское дно вместе со своим детёнышем, обучая его навыкам добычи пищи – например, переворачиванию камней и нападению из засады.

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Далее учёные собрали данные, полученные благодаря морским львам, и объединили их с существующими знаниями о местности. В результате с помощью машинного обучения они смогли создать детальные карты континентального шельфа Южной Австралии, предсказывающие разные типы рельефов на этом участке океана.

Исследователи верят, что видеоданные, полученные от животных, также помогут им исследовать среду обитания исчезающих видов – к которым, кстати, австралийские морские львы тоже относятся.

В целом, сотрудничество учёных с австралийскими морскими львами было вполне удачным – это дешевле, чем использовать дистанционно управляемые подводные аппараты. Животные больше приспособлены к исследованию морского дна, они путешествуют на более дальние расстояния, и плохая погода им не страшна.