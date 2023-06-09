Как не стать жертвой акулы? Советуют эксперты

На днях произошел трагический случай в Хургаде – тигровая акула убила 23-летнего мужчину из России. Столкновения с акулами ежегодно уносят человеческие жизни по всему миру. Эксперты поделились советами о том, как обезопасить себя при встрече с хищной рыбой.

США являются лидером по этому показателю: на побережьях этой страны от акульих укусов ежегодно гибнет около 50 человек гибнут ежегодно. В числе наиболее опасных в этом отношении штатов – Флорида, Гавайи, Южная Каролина, Калифорния, а также Северная Каролина.



Вместе с тем, по подсчетам экспертов, шанс быть укушенным акулой крайне мал: один к 11,5 миллионам. Дело в том, что на фоне резкого увеличения числа купальщиков стремительно уменьшается мировая популяция акул. По приблизительным оценкам, ежегодно вылавливается до 100 миллионов особей; между тем, эти рыбы медленно воспроизводятся. Впрочем, когда смотришь такие кадры, как из Хургады – про всякую статистику, конечно, забываешь.



Есть определенные правила безопасности, не соблюдая которые, люди закономерно становятся жертвами. Так, скользящие по волне серфингисты могут быть приняты акулой за добычу.



Еще одним фактором риска является купание с кровоточащими ранами – даже небольшой объем крови, попавший в воду, может приманить хищника. Реагируют акулы и на блестящие украшения, и даже на купальники определенных цветов (черно-белые и черно-желтые). Кроме того, организаторы туров в стиле «плаванье с неопасными акулами» прикармливают их, что, в свою очередь, привлекает к берегам и других, менее миролюбивых, рыб.



Эксперты дают несколько советов на случай, когда встреча с акулой неизбежна:

Если вы недалеко от суши или судна, постарайтесь добраться до них.

Если же пути к отступлению отрезаны, постарайтесь занять безопасную позицию: встать спиной к спине с другим купальщиком или убедитесь, что позади вас есть скала или, например, коралловый риф. Это поможет вам держать хищника в поле зрения.

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Фото: candiche/Flickr.com