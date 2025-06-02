Как перезимовали медновские песцы на Командорах? Фотоотчет от полярных лисиц

На Командорских островах продолжается спасение уникальной популяции медновского песца. Проект по сохранению краснокнижных животных уже доказал свою эффективность.

Песцы острова Медный с успехом пережили зиму благодаря усилиям по сохранению местной уникальной популяции полярных лисиц. Об этом сообщили участники первой в этом сезоне экспедиции на остров, организованной национальным парком «Командорские острова» и фондом «Природа и люди».

В прошлом году участники проекта завезли на остров крупную партию корма, который и помог животным пережить зиму в условиях почти полного отсутствия естественной пищи на острове. В прошлом году сотрудники национального парка также оборудовали две подкормочные площадки для песцов. Именно их в первую очередь проверили специалисты, прибывшие на Медный в этом году.

«Первое, что мы с радостью отметили, сойдя на берег, – песцы пережили зиму. Мы обнаружили множество следов, а позже встретили четырёх довольно упитанных зверей», — рассказала Ирина Онуфреня, руководитель программы по сохранению животного мира фонда.

«Корм был съеден, причём песцы посещали кормушки почти ежедневно. Это удалось выяснить благодаря фотоловушкам, установленным в прошлом году. Они проработали почти всю зиму и предоставили учёным бесценные данные».

Кадры фотоловушки – песец подкрадывается к подкормочной площадке Фото: фонд «Природа и люди»

Эксперты отмечают, что угроза голода сохраняется, а значит, подкормку песцов необходимо продолжать, чтобы спасти островных обитателей.

Медновский песец – один из двух эндемичных подвидов песца, занесённый в Красную книгу РФ. Это единственный наземный хищник острова и ключевой элемент местной экосистемы. Сейчас популяция насчитывает не более 50 взрослых особей и находится под угрозой исчезновения из-за нехватки кормовой базы.

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Медновский песец Фото: Глеб Пурихов / фонд «Природа и люди»

В фонде отмечают, что привезённый экспедицией корм сейчас особенно важен – у песцов идёт период размножения, и ослабленные самки с щенками остро нуждаются в пище. Кроме того, на остров доставили стройматериалы для ремонта подкормочных площадок и оборудования кордонов национального парка. Шесть специалистов остались на Медном для исследований: одна группа пробудет там до конца июля, вторая — до середины сентября.

«Экспедиция прошлого года подтвердила, что без помощи человека островная популяция песца может не выжить», — отметила Анастасия Кузнецова, директор национального парка «Командорские острова».

Фото: Илья Труханов / фонд «Природа и люди»

Сейчас научная группа разделилась на две команды, чтобы провести важные исследования в ключевых точках: бухте Глинка и на Юго-Восточном лежбище морских млекопитающих. Учёным продолжат работу по оценке состояния кормовой базы и других угроз. Анастасия Кузнецова признается, что трудится придётся в тяжёлых условиях, но это важная работа для понимания причин сокращения численности популяции.