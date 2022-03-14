Как полевки спасаются от пернатых маньяков? Косят траву!

Грызуны избрали действительно необычный способ защиты от хищников.

В степях Монголии, Китая и Забайкалья живут небольшие грызуны – полевки Брандта (Lasiopodomys brandtii). Чаще всего они селятся именно в степях, иногда обитают по периферии солончаковых низин и в долинах мелких степных речек, а также заселяют предгорные и горные массивы и иногда проникают даже в пустыни.

Излюбленные местообитания полевок Брандта – разнообразные луга в котловинах степных озер, обычно служащие пастбищем для бесчисленных стад. Живя в сухих открытых степях, полёвка постоянно находится в опасности, которая исходит от многочисленных хищников.

Несколько лет назад ученый из Эксетерского университета Дирк Сандерс с коллегами заметили, что полевки Брандта срезают блестящий ковыль (Achnatherum splendens), чтобы не проморгать одного из своих врагов — сорокопута.

Кто такие сорокопуты? Этот пернатый убийца орудует по всему миру, в основном в Евразии и Африке. Он распинает своих жертв на острых предметах – ветках и сучках, колючей проволоке, шипах – а затем разрывает их на клочки. Нет, это не портрет маньяка, а описание сорокопута – маленькой и на первый взгляд безобидной птахи, от которой мороз по коже. Натуру этих пернатых отражает их название на латыни – Lanius («палач», «мясник», «приносящий жертву»). Хотя сорокопуты и относятся к воробьинообразным, клюв у них острый и крючковатый – такой скорее можно увидеть у ястребов или сов. Поймав слишком крупную добычу (ящерку, например, или мышку), сорокопуты аккуратно нанизывают ее на ветку, устраивают на шипах растений или в других подходящих местах. А потом вся эта кровавая инсталляция разрывается острым клювом на части – настоящий пир для небольшой птички.

Сорокопут Фото: Валерий Субачев

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Как выяснилось, полевки Брандта блестящий ковыль не едят и не используют для обустройства своих жилищ – они именно срезают длинные стебли для собственной безопасности: отсутствие растения позволяет им вовремя заметить подлетающего хищника и успеть юркнуть в убежище.

Это любопытный пример инженерии экосистемы, отметили исследователи.

Когда над головами грызунов летали сорокопуты, они резко сокращали объем ковыля в районе своих местообитаний. Это привело к тому, что сорокопуты реже залетали в эти районы, видимо, считая участки со скошенной травой плохими охотничьими угодьями.

«Подобная деятельность обходится полевкам дорого с точки зрения затраты энергии, поэтому для такого поведения должно быть высокое "давление отбора": укорачивание травы должно значительно повысить их шансы на выживание», – писали ученые.

Исследователи также проверили влияние отпугивания птиц, установив сети над определенными участками. И тут их ждало второе открытие: поскольку сорокопуты совсем перестали летать над головами грызунов, полевки перестали косить траву.

Фото: Current Biology / https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.02.074

«Иногда мы недооцениваем способность диких животных реагировать на изменения в окружающей их среде, – сказал доктор Сандерс. – В этом случае полевки смогли изменить свое поведение в ответ на исчезновение хищников. Наши результаты напоминают о том, что некоторые виды демонстрируют замечательную адаптацию».

«Это исследование является хорошим примером того, что животные могут активно изменять свою среду обитания, чтобы снизить риск нападения хищников», — отметили ученые.

Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.