Как поставить метку на кита? В Охотском море прошли экспедиции китоведов

В конце лета и осенью при поддержке фонда «Природа и люди» состоялись сразу две экспедиции по изучению гренландских китов в Охотском море. Гренландский кит обитает в полярных районах Северного полушария и числится в Красной книге России как исчезающий вид.

Исследователи гренландских китов (Balaena mysticetus) закрывают полевой сезон после успешного проведения двух экспедиций в Охотском море. В результате первой они установили три видеокамеры в бухте Врангеля – идеальном месте для оценки воздействия туристов на «гренландцев». А во время второй исследователям удалось успешно установить на китов четыре спутниковых метки, а также собрать их генетический материал с помощью биопсии. Установка меток осуществлялась с параплана с двигателем.

Теперь ученые могут подвести итоги обеих экспедиций: несколько десятков встреченных морских гигантов, сотни миль под парусом, многие часы видеоматериалов. Полевой сезон завершен, но работа не останавливается – зимой предстоит провести анализ собранных в летне-осенних экспедициях биологических материалов и данных мониторинга, а также будут составлены фото-, видео- и генетические каталоги встреченных китов.

Первая экспедиция

Во время первой экспедиции исследователи работали в бухте Врангеля на побережье Охотского моря. Каждое лето сюда приходят гренландские киты для отдыха и защиты от косаток. И сталкиваются с пристальным вниманием человека – это место очень комфортно для наблюдений за «гренландцами», поток туристов с каждым годом только растет. Задачей специалистов стала оценка антропогенного воздействия на китов и мониторинг популяции. Для этого в течение 40 дней велись наблюдения, удалось отснять более 32 часов видеоматериалов для последующей фотоидентификации, фотограмметрии и поведенческого анализа гренландских китов.

Фото: Фонд «Природа и люди»

Установленные видеокамеры проработали 20 дней, зафиксировав более 267 часов из жизни бухты и взаимодействий китов и человека. Записи позволят более точно проанализировать уровень антропогенного воздействия и влияния туристической деятельности на жизнедеятельность китов.

Не обошлось и без неожиданных приятных открытий:

«Настоящим подарком для нас в этом сезоне стали неоднократные заходы в бухту Врангеля самок китов с детенышами-сеголетками. Всего удалось отметить три уникальных пары мать-детеныш. Причем одну из них мы встретили сначала в заливе Николая, а затем четырежды отмечали уже в бухте Врангеля», – рассказывает сотрудник ИПЭЭ РАН, эксперт фонда «Природа и люди» Мария Славина.

«Также нам удалось снять на дроны 2 масштабные охоты косаток, которые в этом году рекордно часто заходили в бухту — более 10 раз. Косатки действовали достаточно жестко, но к счастью, охоты завершились для всех гренландских китов в бухте благополучно, без смертельных исходов».

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Параллельно с наблюдениями и видеосъемкой ученые работали с туристами. Бухта Врангеля – популярное место среди любителей вэйл-вотчинга (от whalewatching – наблюдение за китами). Специалисты ежедневно в течение двух месяцев разъясняли туристам основные принципы и правила грамотного и безопасного наблюдения за морскими млекопитающими, при этом стараясь минимизировать негативное влияние на животных. Для персонала туристических баз и гостей бухты было проведено четыре лекции.

Фото: Фонд «Природа и люди»

Сентябрьская экспедиция

Вторая экспедиция проводилась в сентябре. В течение месяца команда из пяти человек находилась в заливе Николая, куда в конце лета обычно приходят взрослые особи гренландских китов. Подходящая погода для работы длилась всего девять дней – именно в этот период были совершены выходы в море. Однако китов старались не беспокоить и приближались только для установки спутниковых меток.

Ученым удалось успешно установить четыре спутниковых передатчика на животных. Установка производилась с парамотора (параплан с двигателем), благодаря чему метки были установлены в самом выгодном месте для передачи сигнала: на спину китов. У всех особей, на которых устанавливалась метки, взяли генетический материал (биопсия) для дальнейших исследований.

Фото: Фонд «Природа и люди»