Как правильно и безопасно извлекать клеща?

Клещи не просто напиваются нашей кровью — они переносят болезни: энцефалит, болезнь Лайма и прочие. Для заражения достаточно 24 часов. Внимательно изучите нашу инструкцию и будьте готовы к встрече с врагом.
- Для начала потратьтесь на пинцет: в аптеке должны быть специальные пинцеты для удаления клещей, которыми можно ухватить крошечное насекомое как можно ближе к коже. Обычный пинцет может выдавить бактерии и вредные микроорганизмы из клеща прямо в тело.
- Продезинфицируйте пинцет спиртом и ухватите им клеща как можно ближе к коже. Медленно тяните вверх, пока не вытащите.
- Если часть тела клеща осталась под кожей – не паникуйте, она со временем вылезет, как заноза. Болезнетворные бактерии обычно перемещаются из задней части клеща в переднюю, так что в оставшейся под кожей части их не должно быть. Протрите ранку спиртом.
- Можете попросить у врача рецепт на соответствующий антибиотик и принять его в течение 72 часов после удаления кровососа (если врач не скажет другого).
- Навсегда забудьте про все народные рецепты по удалению клеща вроде заливания его маслом или прижигания спичками. Они не работают, а в случае со спичками могут обернуться дополнительными проблемами: клещ ведь может оказаться в очень чувствительных местах.
- Обязательно обратитесь к врачу, если после укуса клеща у вас поднимется температура или начнется ломота. Подобные неприятные симптомы могут указывать на болезнь Лайма.