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Как правильно и безопасно извлекать клеща?

Фото: freestockphotos.biz
Фото: Donald Jusa/Flickr.com

Клещи не просто напиваются нашей кровью — они переносят болезни: энцефалит, болезнь Лайма и прочие. Для заражения достаточно 24 часов. Внимательно изучите нашу инструкцию и будьте готовы к встрече с врагом.

  1. Для начала потратьтесь на пинцет: в аптеке должны быть специальные пинцеты для удаления клещей, которыми можно ухватить крошечное насекомое как можно ближе к коже. Обычный пинцет может выдавить бактерии и вредные микроорганизмы из клеща прямо в тело.
  2. Продезинфицируйте пинцет спиртом и ухватите им клеща как можно ближе к коже. Медленно тяните вверх, пока не вытащите.
  3. Если часть тела клеща осталась под кожей – не паникуйте, она со временем вылезет, как заноза. Болезнетворные бактерии обычно перемещаются из задней части клеща в переднюю, так что в оставшейся под кожей части их не должно быть. Протрите ранку спиртом.
  4. Можете попросить у врача рецепт на соответствующий антибиотик и принять его в течение 72 часов после удаления кровососа (если врач не скажет другого).
  5. Навсегда забудьте про все народные рецепты по удалению клеща вроде заливания его маслом или прижигания спичками. Они не работают, а в случае со спичками могут обернуться дополнительными проблемами: клещ ведь может оказаться в очень чувствительных местах.
  6. Обязательно обратитесь к врачу, если после укуса клеща у вас поднимется температура или начнется ломота. Подобные неприятные симптомы могут указывать на болезнь Лайма.

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