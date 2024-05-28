Экскурс в историю: как тараканы завоевали мир

Оказывается, они начали свой путь в Индии и Бангладеш.

Тараканы – пожалуй, одни из самых ненавистных вредителей по всему миру. Но откуда они взялись? Разобраться решили учёные. С помощью секвенирования ДНК они изучили рыжего таракана (Blattella germanica) и проследили его происхождение до восточной Индии и Бангладеш.

Если обратиться к истории, мы увидим, что в центр пристального внимания тараканы попали в XVIII веке в Восточной Европе, во время Семилетней войны (1756—1763). Их заметили на продовольственных складах и сразу же невзлюбили.

Интересный факт В то время русские солдаты называли тараканов «прусскими», или просто «прусаками» – они верили, что именно из Пруссии явилась тараканья напасть. А немцы и чехи тараканов прозвали «русскими», полагая, что насекомых завезли из России.

В 1767 году шведский биолог Карл Линней классифицировал и назвал этот вид Blatta germanica. Blatta с латыни переводится как «избегающий света», а название germanica появилось, потому что образцы, которые он исследовал, были собраны в Германии.

Со временем учёные обнаружили родственные виды похожих тараканов в Африке и Азии, но с какого именно материка появились «прусаки», тогда выяснить не представлялось возможным. А сейчас это оказалось вполне реально.

Для своего исследования биологи взяли образцы ДНК у 281 таракана в 17 странах мира. После анализа они выявили, что последовательность ДНК вездесущих рыжих тараканов была практически идентична последовательности тараканов вида Blattella asahinai из Бенгальского залива.

Это означает, что два вида разошлись друг с другом всего 2 100 лет назад, что с точки зрения эволюции – просто миг. Учёные пришли к выводу, что B. asahinai приспособились к жизни рядом с людьми после того, как фермеры в Индии расчистили их естественную среду обитания.

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Итак, предки B. asahinai перебрались с индийских полей в дома и стали зависимы от людей. Но как они затем распространились по всему миру? Чтобы ответить на этот вопрос, ученые проанализировали еще один набор последовательностей ДНК из генома тараканов.

Они выяснили, что первая волна тараканьей миграции возникла в Бенгальском заливе около 1 200 лет назад и распространилась на запад. Вероятно, тараканы путешествовали вместе с торговцами и армиями расширяющихся исламских халифатов.

Следующая волна двинулась на восток, в Индонезию, примерно 390 лет назад. Вероятно, они путешествовали вместе с европейскими торговыми компаниями – Британской Ост-Индской или Голландской Ост-Индской. Подобные компании вели торговлю через Юго-Восточную Азию и обратно в Европу с начала XVII века.

Согласно исследованиям учёных, рыжие тараканы появились в Европе около 270 лет назад, что соответствует историческим данным и фактам о Семилетней войне.

Позже рыжий таракан отправился из Европы в остальные страны мира – около 120 лет назад. Такое глобальное распространение согласуется с историческими записями о появлении этого вида в разных странах.

Учёные полагают, что захвату способствовала глобальная торговля, поскольку более близкородственные популяции тараканов встречаются в странах как раз с культурными связями, а не просто в странах, которые рядом друг с другом. В соответствии с этим они обнаружили еще одну экспансию в Азии – на север и восток, в Китай и Корею — около 170 лет назад.

Немногим позже на смену парусным судам пришли корабли с паровым двигателем, и «автостопщиков» стали перевозить быстрее. Меньше времени в пути – значит больше шансов добраться живыми до точки назначения и успешно вторгнуться в новые страны.

Усовершенствования в жилищном строительстве, такие как водопровод и отопление, создали условия, благоприятные для выживания и процветания тараканов в домах по всему миру.