Как в российском отеле помогают спасать ладожских нерп

Сеть отелей «Точка на карте» и «Фонд друзей балтийской нерпы» объединили усилия для защиты редкой ладожской нерпы. Расположенные в живописных уголках Карелии и Ленинградской области, отели сети уже несколько лет сотрудничают с фондом, помогая спасать щенков нерпы и привлекать внимание к их защите.

Каждую весну сотрудники и гости отелей часто находят на берегу Ладожского озера маленьких нерпят, которые нуждаются в помощи. Совместно с «Фондом друзей балтийской нерпы» организуются спасательные операции, а также проводятся информационные кампании, цель которых – научить каждого, кто приезжает на Ладогу, как важно беречь этих удивительных животных и что делать в случае обнаружения нерпёнка на берегу.

Одним из самых ярких результатов сотрудничества сети отелей «Точки на карте» и фонда стала детская книга «Приключения мышонка Недо на Ладоге», написанная талантливой писательницей Кристиной Кретовой. Сказочная история погружает маленьких читателей в волшебный мир Ладоги и через приключения главных героев учит детей важности заботы о природе и её обитателях.

Кроме книги, был разработан практический гайд, где подробно описаны шаги, которые необходимо предпринять при встрече с нерпёнком на берегу. Этот гайд особенно актуален в весенний период, когда нерпы наиболее уязвимы. В нём объясняется, как правильно подойти к животному, чтобы не напугать его, и что делать до приезда специалистов. Эти простые, но важные знания уже помогли спасти несколько маленьких нерп.

Для каждого гостя отелей сети Ладога — это не просто точка на карте, а место, где природа говорит на своём языке. Чтобы подчеркнуть эту связь, в отелях можно приобрести памятный значок с изображением ладожской нерпы, который стал символом заботы о природе и напоминанием о том, что каждый может внести свой вклад в защиту этих удивительных животных.

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Защита нерп — это не просто благотворительность, а ответственность перед природой, и каждый человек может стать частью этой важной миссии. Гости отелей могут присоединиться к информационным акциям, поддержать фонд или просто распространить информацию в социальных сетях, что тоже может помочь спасти жизнь. Сотрудники отелей уже не раз участвовали в поисках, спасении и выпуске щенков нерпы, и теперь они с радостью делятся своими знаниями и опытом с гостями и подписчиками в социальных сетях.

Сотрудничество сети отелей «Точка на карте» и «Фонда друзей балтийской нерпы» — это прекрасный пример того, как любовь к природе и желание сохранить её красоту для будущих поколений могут объединять людей и организации. Благодаря совместным усилиям удаётся не только спасать жизни нерп, но и привлекать внимание общественности к проблеме сохранения этого редкого вида.