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Как выглядит самая большая улитка на планете

Фото: Ventura/Flickr.com
Фото: commons.wikipedia.org

Ахатина гигантская.

Восточноафриканская улитка ахатина гигантская (Achatina fulica) считается самой большой в мире.

Этот брюхоногий моллюск, относящийся к отряду улиток, с глазами на конце щупалец, обитает в странах с тропическим климатом и в некоторых из них считается вредителем сельскохозяйственных культур. Его родина – территории Танзании и Кении.

Ахатина гигантская обладает слизистым пятнисто-коричневым или светло-кремовым телом с двумя парами щупалец. Длина Achatina fulica достигает 20 сантиметров в раковине конической формы. Подошва и щупальца улитки – её органы осязания, благодаря которым она способна различать предметы на расстоянии одного сантиметра.

Слух у ахатины отсутствует.

Achatina fulica – гермафродит и при низкой популяции способна самооплодотворяться. При спаривании улиток возможно двухстороннее оплодотворение при условии, что они имеют одинаковый размер. В ином случае особь большего размера выступает в роли самки.

Самым большим в мире представителем вида стала ахатина гигантская весом 900 граммов, достигшая 39,3 сантиметров (раковина 27,3 см) в длину.

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