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Какая температура была в Москве 245 лет назад?

Фото: Дмитрий Кирюхин / фотохостинг Russian Traveler

Географы и метеорологи из Московского государственного университета провели беспрецедентное исследование температурных показателей в столице, основываясь на данных фиксируемых измерительными приборами с 1779 года.

За последние 243 лет температура в Москве и Московской области выросла как минимум на 1,6 ºС, показал анализ регулярных инструментальных измерений среднегодовой температуры в столице. 

В пресс-службе географического факультета МГУ рассказали, что исследователям удалось получить в распоряжение некоторые выпуски Эфемерид от XVIII века, изданных Мангеймским метеорологическим обществом. Они содержали в себе данные измерений на Московской станции, ранее недоступные учёным. 

Благодаря этим наблюдениям, исследователи установили, что в конце XVIII века температура в Москве была экстремально низкой для региона, вплоть до –39 ˚С. А вот уже позже, в 1816 году, несмотря на значительные последствия от извержения вулкана Тамборы на острове Сумбава в Малайском архипелаге – этот период ещё известен как «год без лета» — температура в Москве оказалась довольно приемлемой, в отличии от всего мира, где наблюдалось аномальное похолодание. Эти данные стали известны благодаря архивам Ленинской библиотеки. 

Ещё одно интересное наблюдение от учёных с географического факультета показало, что в 20-30-х годах XIX века, то есть на пике конца малого ледникового периода, в Москве было заметное потепление, которое затем сменилось похолоданием в середине века. 

В целом исследователи заключили, что за период с 1780 по 2022 год, температура в Подмосковье  выросла как минимум на 1,6 ºС, а на периферии Москвы на 2,8 ºС. Более того, климат в российской столице стал менее континентальным, чем два столетия назад. 

«Сильнее всего потеплели в Москве январи: на целых пять градусов за 243 года; летом и в начале осени вековые изменения климата незначимы».

«Статистически достоверно сильное потепление в зимние и весенние месяцы (вплоть до 0,02 ºС/год)», – пояснил руководитель исследования Михаил Локощенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии. 

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