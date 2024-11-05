Какие животные чаще всего вызывают аллергию, а какие помогают её преодолеть

Во всем мире — подъем числа аллергических заболеваний. В первую очередь это связывают с более агрессивным воздействием окружающей среды – через выхлопные газы, химические вещества и курение.

Аллергические заболевания обычно начинаются в раннем детстве, это часто связано с наследственностью, пояснила врач аллерголог-иммунолог Алла Тарасова в интервью «В Городе N».

«Известно, что за развитие аллергических заболеваний отвечают больше 100 генов. И то, в каком „коктейле“ ребенок получит эти гены от мамы и от папы, и будет определять, какое аллергическое заболевание у него разовьется, и как оно будет протекать, ” – отметила врач.

Аллергены на кошек являются самыми сильными, пояснила Тарасова, поэтому взаимодействие с кошачьими с первых дней жизни может привести к развитию аллергии на этих животных.

По словам Тарасовой, не факт, что если у родителей есть аллергии, то эти заболевания обязательно разовьются у ребёнка. Но при наличии отягощенной генетической предрасположенности, необходимо с рождения исключить контакт с домашними животными, разными «пылесборниками» и химическими веществами.

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«При аллергологическом обследовании мы выявляем специфические антитела к аллергенам кошек и собак даже у малышей на первом году жизни. И в дальнейшем у них скорее всего разовьется эпидермальная аллергия,» – сказала аллерголог.

Если же родители ребёнка не смогут расстаться с домашним питомцем даже после рекомендации врача, это может привести к тому, что детям придется принимать различные препараты.

Однако также существует «гигиеническая теория», которая гласит, что ранний контакт ребёнка с полезными бактериями – они есть, например, на крупном рогатом скоте — может помочь сберечь его иммунную систему от дальнейшего развития аллергий.