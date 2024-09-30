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Какие животные рожают больше всех детенышей?

Фото: Unsplash

Гиганты животного мира – слоны и киты – обычно производят на свет только одного детеныша за раз, а вот другие представители животного мира могут похвастаться большим количеством малышей. Рассказываем, от чего это зависит.

Количество детенышей у животных определяют несколько основных факторов: продолжительность жизни, способ воспроизведения, наличие заботы о потомстве. Так, живорождение отнимает у матери гораздо больше энергии, чем откладывание яиц, а откладывание яиц без всякого высиживания гораздо проще, чем с ним. 

Например, летучие мыши, которые переносят своих пока ещё не летучих мышат по воздуху, не могут таскать нескольких малышей за раз, поэтому стараются больше одного и не рожать, рассказывают учёные изданию Live Science.

В то же время среди наземных живородящих особей рекордсменами являются шумящие гадюки (Bitis arietans). Эти ядовитые змеи очень распространены в Африке и могут производить от 10 до 80 малышей за один присест благодаря яйцеживорождению – то есть они вынашивают кладку яиц в себе, и вылупляются детёныши тоже в теле матери. После этого на свет появляются вполне самостоятельные и уже ядовитые малыши. Абсолютным рекордом является помёт шумящей гадюки из чешского зоопарка, который был зарегистрирован в 1974 году — тогда мать-героиня родила сразу 156 детишек. 

Фото: Alexandre Roux / Flickr
Шумящая гадюка (Bitis arietans)

А вот морские коньки могут производить на свет сразу чуть ли не до 2000 особей – всё благодаря довольно нестандартному способу воспроизведения потомства, за которое в целом отвечает отец. Во время брачного периода самка подплывает к самцу и забрасывает икринки к нему в «карман», а уже там они поддерживаются плацентой и вынашиваются отцом семейства. Затем морской конёк отправляет малышей плыть по течению (в прямом смысле этого слова).

Фото: Jaro Nemčok / Wikimedia Commons
«Беременный» самец морского конька

В основном морские коньки живут по четыре-пять лет: их способ размножения подтверждает теорию ученых, что часто большие пометы получаются именно у тех представителей фауны, которым на роду написано меньше жить – выращивать детей им просто некогда, по законам живой природы они стремятся оставить след как можно быстрее. 

Например, африканские муравьи (Dorylus wilverthi), которые не являются долгожителями, могут откладывать от 3 до 4 миллионов яиц примерно раз в месяц! При этом нужно учесть, что за воспитание детей берётся весь муравейник, поэтому муравьи могут себе позволить большое потомство, которое одновременно является и свежей рабочей силой.

Из птиц: представители серых куропаток (Perdix perdix), например, в каждой кладке могут приносить до 22 яиц – при этом живут эти птички в дикой природе около пяти лет.

Конечно, нужно учитывать, что если за потомство считать в том числе неоплодотворенные яйцеклетки или сперматозоиды (гаметы), которые некоторые животные выбрасывают в мир, не особо заботясь об их выживании, то здесь чемпионами являются рыбы. 

Фото: Hans Hillewaert / Flickr
Обыкновенная рыба-луна (Mola mola)

Так учёные обнаружили, что самые тяжелые из ныне живущих костных рыб, обыкновенные рыбы-луны (Mola mola), могут переносить внутри до 300 миллионов икринок! Но сколько из них на самом деле потом превращаются в новых рыб, понять трудно, потому что оплодотворяются они уже извне.

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