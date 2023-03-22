Какие животные сильнее всего кусаются?

Точно не люди.

Из всех существ, живущих сегодня на планете, у морского крокодила (Crocodylus porosus) самая сильная известная сила укуса – 16460 ньютонов. Все, что попадает в его пасть подвергается чрезвычайной силе.

Однако есть два соперника, которые могут бросить вызов крокодилам, но сила их укуса не была измерена в лабораторных условиях, поскольку они являются водными хищниками. В случае подтверждения самая большая сила укуса может быть у косатки (Orcinus orca). Сила ее укуса оценивается Голландским обществом акул в 84516 ньютонов. Следом идет большая белая акула (Carcharodon carcharias) с силой укуса в 18000 ньютонов.

Среди вымерших животных королем был тираннозавр (Tyrannosaurus) с силой укуса около 35000 ньютонов. Но и здесь водное животное превосходит сухопутное. Огромная акула Мегалодон (Otodus megalodon) терроризировала моря от 15 миллионов до 3,6 миллионов лет назад с силой укуса до 182 200 ньютонов. Однако до сих пор остаются вопросы о том, могла ли акула победить динозавра. Их трудно сопоставить друг с другом, потому что челюсти акулы и динозавра имеют разные типы и количество зубов.

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Силу укуса можно измерить напрямую или оценить косвенно. В случае с крокодилом сила укуса измерялась при помощи специального датчика. Для животных, которых ученые не смогли протестировать таким образом, таких как косатки и акулы, сила укуса основана на том, что известно о строении их тела, форме и типе добычи, на которую они охотятся.

Вымершие животные сложнее. В черепе остаются только кости челюсти, поэтому исследователи используют компьютерное моделирование, чтобы воссоздать мышцы челюсти, которые давно разложились.

Одна только голова тираннозавра обладала способностью дробить кости, но у нее также были особенные, похожие на нож зубы. Однако есть один фактор, который доминирует над всеми остальными.

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«Размер тела – это самый важный фактор, определяющий силу укуса», – Дэниел Хубер, профессор из Университета Тампы во Флориде.

Хубер обнаружил, что размер хищника подавляет все остальное, включая ширину головы и броню добычи. Приводящие мышцы челюсти, которые отвечают за смыкание костей челюсти, имеют решающее значение. «Размеры и положение этих аддукторов могут быть эволюционно изменены, чтобы максимизировать количество мышечной силы, которая может быть передана в силу укуса», – говорит Хубер.

Согласно компьютерному моделированию короля динозавров, у легендарного тираннозавра предположительно были мощные челюсти. По словам Хубера, если учесть остроту его зубов, оценка силы укуса динозавра резко возрастает. Но часть этой общей силы исходит не только от силы укуса, но и от дополнительного давления, оказываемого этими острыми зубами.

«В целом, чем острее кончик зуба, тем выше потенциальная сила укуса при той же мышечной нагрузке, потому что любая такая сила будет сосредоточена на кончике зуба», – говорят исследователи.

Большой земляной вьюрок Фото: Wikimedia Commons

Не все животные с огромной силой укуса огромны и зубасты. Некоторые даже не хищники. Согласно исследованию 2019 года, большой земляной вьюрок (Geospiza magnirostris) обладает самой сильной силой укуса для своего размера. Эта птица весит всего около 33 граммов, но ее может разгрызать твердые орехи и семена с силой 70 ньютонов. Таким образом, учитывая размер тела, укус вьюрка в 320 раз больше, чем у тираннозавра.

Что касается людей, самый сильный укус, на который способен наш вид, составляет около 1000 ньютонов, так что мы даже не в одной лиге с этими животными.