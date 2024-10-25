Какие животные страдают от лунофобии?

Некоторые животные активней других избегают яркого лунного света — среди них грызуны и броненосцы.

Группа европейских биологов изучила снимки фотоловушек, расставленных в лесах Южной и Центральной Америки, Африки и Индо-Малайской зоны, чтобы выяснить, как луна влияет на поведение 86 видов тропических зверей.

Как оказалось, как минимум 12 видов изученных ими животных оказались лунофобами – то есть избегали лунного света в разные лунные фазы, но особенно во время полнолуния. Самыми яркими представителями лунофобов оказались грызуны, броненосцы и серый четырёхглазый опоссум (Philander opossum).

Реклама

Исследователи посчитали, что подобная неприязнь к лунному свету может быть связана с нежеланием встречаться на ночной тропе с хищниками, которые и так неплохо ориентируются в темноте – например, с оцелотами и ягуарами.

В тоже время оказалось, что трое представителей фауны наоборот слишком благосклонны к лунному свету и могут даже считаться «лунофилами». Среди них бразильский кролик (Sylvilagus brasiliensis), белобородый пекари (Tayassu pecari) – млекопитающее немного похожее на свинью — и юркий четырехпалый прыгунчик (Petrodromus tetradactylus).

В целом, учёные заключили, что из всех изученных видов, животных скорее отталкивала полная луна (30%), нежели привлекала (20%). Среди любителей полнолуния чаще всего были замечены парнокопытные. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.