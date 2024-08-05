Каких животных можно считать умными (кроме человека)

Понятие «интеллекта» очень размыто, у него множество показателей и составляющих. Но некоторые животные проявляют особенные чудеса изобретательности – и не только обезьяны.

Неудивительно, что шимпанзе – наш ближайший генетический родственник — считается животным крайне интеллектуальным. Серия исследований, описанная TechInsider, показала, что при выполнении когнитивного теста, где нужно было запомнить расположение девяти чисел менее, чем за секунду, особенно отличились шимпанзе-подростки. По количеству запомненных цифр они обогнали не только взрослых особей шимпанзе, но даже человеческих студентов колледжа. Вот такие умные животные. Кстати, помимо высокого интеллекта, они также умеют вести войны и шпионить за своими противниками.

Другими «интеллектуалами» животного мира считают свиней, которые умеют проходить лабиринты и изучать язык символов, а также крыс, которые хорошо принимают решения. основываясь на предыдущем опыте.

Фото: Сергей Урядников / фотохостинг Russian Traveler

Многих исследователей также удивили козы. Эти парнокопытные вполне успешно решали проблемные задачки, где нужно было воспользоваться своими зубами, чтобы потянуть веревку вниз и активировать рычаг. Неудивительно, что стимулом для решения сложного теста служила еда. Однако довольно неожиданным для исследователей стало то, что многие козы помнили алгоритм решения даже спустя почти год.

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Не секрет, что дельфинов, а особенно афалин, считают чуть ли ни самыми умными млекопитающими после человека. Дельфины легко обучаются и имеют творческие способности, самостоятельно придумывая трюки в процессе дрессировки в аквапарках.

Но вот что в список смышленых животных попали головоногие моллюски – осьминоги, для многих может стать новостью. Исследования показали, что этот моллюск способен хорошо находить решения для разных проблем – например, открутить крышку контейнера, чтобы добыть угощение. Также они хорошо распознают людей — но только тех, кто проявляет к ним симпатию и дружелюбие.

Фото: Юлия / фотохостинг Russian Traveler

Кстати учёные ранее предположили, что интеллект может прослеживаться даже у растений. Например, золотарник высочайший, который может «слышать крики» своих сородичей, умеет неплохо анализировать и прогнозировать ситуацию, исходя из информации, полученной из окружающей среды.