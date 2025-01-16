Какое море считается самым большим в мире? Ответ может вас удивить

По площади оно сравнимо с Австралией.

Саргассово море считается самым большим в мире. При этом оно не ограничено сушей!

Эта загадочная область с чистейшей прозрачной водой находится в районе антициклонического круговорота в Атлантическом океане, расположенного между Евразийским и Северо-Американским континентами. Море имеет площадь около 6-7 миллионов квадратных километров в зависимости от положения течений, а вглубь достигает примерно 7 километров.

В отличие от других морей, Саргассово не ограничивается сушей и вообще границ в привычном нам понимании. Выделяется оно на фоне других частей Атлантического океана благодаря бурым саргассовым водорослям – отсюда и название. А очерчено оно водными течениями: на западе море ограничивает Гольфстрим, Северо-Атлантическое течение проводит рубеж на севере, на востоке за дело берётся Канарское течение, а на юге их перехватывает Северо-Пассатное течение. Вместе эти четыре течения образуют циркулирующую по часовой стрелке систему, известную как североатлантический круговорот.

Среди мореплавателей Саргассово море имеет дурную репутацию: исторически в его водах потонуло множество кораблей. Этому находят несколько реальных и вполне объяснимых причин, хотя любители мистики считают, что во всем может быть виноват таинственный и пугающий Бермудский треугольник (да, часть его находится именно здесь!). Бесследно пропавшие американские бомбардировщики и неестественные поломки кораблей списывают именно на счёт этого моря.

Но есть и вполне очевидные причины сложных отношений моряков с этой частью Атлантического океана – район славится редкими ветрами. Длительные штили — результат влияния Азорского антициклона — сводили с ума членов экипажей парусных судов, делая их заложниками Саргассова моря на многие месяцы в ожидании хоть каких-то порывов ветра. Когда запасы продовольствия заканчивались, а слабые навыки и заросли водорослей не позволяли выбраться из этого района на весельных лодках, море становилось для путешественников смертельной ловушкой и последним пристанищем.

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Название рода морских бурх водорослей Sargassum произошло от слова «sargazo» – так первые в этих водах европейцы называли гроздья ягод. Они говорили, что воздушные пузыри, удерживающие водоросли на поверхности, напоминали им эти гроздья. Фото: Klaus Stiefel / Flickr

Именно большое количество саргасса можно считать второй причиной, почему это море – не самая удобная для путешествий область. Ещё в 1492 году матросы каравеллы Христофора Колумба «Санта-Марии» описали в корабельном журнале все препятствия, что учинил для них густой саргасс, затрудняя движение и практически заставляя корабли вязнуть в плотной массе растений. А из-за разницы температур в слоях воздуха саргассы могут способствовать обманчивому миражу близкой суши, сводящему с ума.

Современные суда, оснащенные двигателями и эффективными навигационными системами, уже не сталкиваются с подобными проблемами – водоросли тоже представляют опасность лишь для рыбацких лодок и небольших катеров. Но их активное распространение по Атлантическому океану дальше на север к Европе давно вызывает опасение среди экологов и фермеров, которые уже называют обилие саргасса настоящим вторжением.

Два вида саргасса Фото: Flickr

Сейчас массу бурых водорослей в Саргассовом море оценивают примерно в 11 миллионов тонн!

У популярных водорослей есть и защитники: каркас саргасса поддерживает жизнь целой экосистемы: рыб, черепах и креветок. Для некоторых из них водоросли играют роль полноценного ресторана, для других – убежища, а для разнообразных птиц они становятся местом отдыха и перекуса. А ещё это единственное место в мире среди солёных вод океана, куда отправляются размножаться пресноводные рыбы – угри, например, проплывают около 6000 километров, чтобы добраться именно сюда. Лишь один этот факт уже много говорит о важности моря саргасс в мировой экосистеме.