Какое самое быстрорастущее растение на Земле?

Ответ довольно очевиден.

Молодой росток бамбука растет рывками – это позволяет ему достичь своих максимальных размеров быстрее, чем за год. Dendrocalamus sinicus, самый крупный вид бамбука в мире, может достигать высоты 46 метров и диаметра до 37 сантиметров!

Хотя он может вырастать выше некоторых деревьев, все же бамбук не считается деревом. Это – растение, принадлежащее к семейству трав. Бамбуковые растения имеют фиксированный диаметр, когда они вырастают из-под земли, в отличие от деревьев, чьи стволы с возрастом утолщаются. Кроме того, с возрастом бамбук тоже не становится выше. Но при этом годовалый бамбук еще не считается зрелым.

В зависимости от вида и диаметра бамбуковому стеблю обычно требуется от одного до четырех лет, чтобы он превратился в твердый древесноподобный материал.

Самый большой бамбук в мире – Dendrocalamus sinicus Фото: needpix.com

Уникальная способность бамбука множиться и превращаться в лес – еще одно удивительное качество этого растения. Даже после вырубки бамбук будет продолжать самовоспроизводиться; пересаживать его не нужно, потому что из его широкой корневой системы будут появляться новые побеги.

Из-за всех его качеств бамбук классифицируют как «высоко возобновляемый и устойчивый ресурс». Большинство лептоморфных бегущих бамбуков, в том числе представители рода Phyllostachys, днем растут быстрее, чем ночью.

Однако в тропическом климате бамбук растет ночью быстрее, чем днем. D. strictus, например, ночью растет в два раза больше, а такие виды, как Bambusa oldhamii, растут ночью в три раза быстрее, чем днем.

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Бамбук – единственное растение, которым питаются панды Фото: Wallpaper Flare

Книга рекордов Гиннеса также назвала бамбук самым быстрорастущим растением. Корона рекордсменов принадлежит определенным видам из 45 родов бамбука, которые, как было обнаружено, растут со скоростью до 91 см в день!

По оценкам RHS Dictionary of Gardening, существует 1000 различных видов бамбука. D. sinicus, иногда называемый «Бамбук гигантского дракона» произрастает в Лаосе и китайской провинции Юньнань. Однако его ограниченный ареал делает его довольно редким. Этот вид был открыт только в 1982 году.

D. sinicus обладает прекрасными качествами и огромным потенциалом для экстенсивного размножения. Это вид бамбука с высокой экономической ценностью, он применяется в мебельной, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности.