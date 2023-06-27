Какое самое быстрорастущее растение на Земле?

Ответ довольно очевиден.
Молодой росток бамбука растет рывками – это позволяет ему достичь своих максимальных размеров быстрее, чем за год. Dendrocalamus sinicus, самый крупный вид бамбука в мире, может достигать высоты 46 метров и диаметра до 37 сантиметров!
Хотя он может вырастать выше некоторых деревьев, все же бамбук не считается деревом. Это – растение, принадлежащее к семейству трав. Бамбуковые растения имеют фиксированный диаметр, когда они вырастают из-под земли, в отличие от деревьев, чьи стволы с возрастом утолщаются. Кроме того, с возрастом бамбук тоже не становится выше. Но при этом годовалый бамбук еще не считается зрелым.
В зависимости от вида и диаметра бамбуковому стеблю обычно требуется от одного до четырех лет, чтобы он превратился в твердый древесноподобный материал.
Уникальная способность бамбука множиться и превращаться в лес – еще одно удивительное качество этого растения. Даже после вырубки бамбук будет продолжать самовоспроизводиться; пересаживать его не нужно, потому что из его широкой корневой системы будут появляться новые побеги.
Из-за всех его качеств бамбук классифицируют как «высоко возобновляемый и устойчивый ресурс». Большинство лептоморфных бегущих бамбуков, в том числе представители рода Phyllostachys, днем растут быстрее, чем ночью.
Однако в тропическом климате бамбук растет ночью быстрее, чем днем. D. strictus, например, ночью растет в два раза больше, а такие виды, как Bambusa oldhamii, растут ночью в три раза быстрее, чем днем.
Книга рекордов Гиннеса также назвала бамбук самым быстрорастущим растением. Корона рекордсменов принадлежит определенным видам из 45 родов бамбука, которые, как было обнаружено, растут со скоростью до 91 см в день!
По оценкам RHS Dictionary of Gardening, существует 1000 различных видов бамбука. D. sinicus, иногда называемый «Бамбук гигантского дракона» произрастает в Лаосе и китайской провинции Юньнань. Однако его ограниченный ареал делает его довольно редким. Этот вид был открыт только в 1982 году.
D. sinicus обладает прекрасными качествами и огромным потенциалом для экстенсивного размножения. Это вид бамбука с высокой экономической ценностью, он применяется в мебельной, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности.