«Кающиеся» снега: что такое кальгаспоры

Высоко в горах можно увидеть «заросли» этих образований.

Удивительное природное явление можно наблюдать на поверхности снеговых или фирновых полей в высокогорье. Оно называется «пенитентес», что в переводе с испанского означает «кающиеся». Действительно, заостренные снежные образования, будто бы растущие из земли под наклоном, очень напоминают толпу молящихся людей. Впрочем, чаще всего эти снежные формирования называют кальгаспоры.

Высокие кальгаспоры, до шести метров в высоту, можно увидеть, например, в Андах выше 4000 метров над уровнем моря. А на леднике Кхумбу горы Эверест были зафиксированы рекордные образования — высотой до 30 метров.

История Впервые «пенитентес» были обнаружены в 1835 году 26-летним Чарльзом Дарвином. Он тогда путешествовал на фрегате «Бигль» и, остановившись в городе Консепсьоне (Чили), отправился в экспедицию в Анды, где и увидел необычные снежные фигуры. Молодой исследователь решил, что кальгаспоры появились благодаря ветру, ведь эти многочисленные образования тянулись с запада на восток — по направлению, в котором дул ветер в Андах.

Сегодня исследователи точно знают, как образуются кальгаспоры. На высокогорье солнце «вытачивает» конусообразные фигуры из снега. А солнечные лучи, отражаясь от боковин этих образований, делают соседние кальгаспоры острее.

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Интересно, что получившиеся небольшие кальгаспоры значительно облегчают альпинистам передвижение по крутым фирновым и ледовым склонам, представляя собой своеобразные ступеньки. Однако если путешественник встречает на своем пути «заросли» высоких кальгаспоров, преодолеть их без специального снаряжения будет невозможно.