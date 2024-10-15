Каменным ежам с Таймыра как минимум 30 тысяч лет

Глендониты называют «каменными ежами», благодаря визуальному сходству с иглокожими морскими обитателями.

Геологи Санкт-Петербургского университета определили возраст популярных среди коллекционеров таймырских глендонитов и выяснили, что им как минимум 30 тысяч лет, поделились на портале Найка.рф.

Глендониты – это псевдоморфозы (минеральные образования, которые находятся в несвойственной данному минералу форме) кальцита по минералу икаиту, пояснила доцент СПбГУ Ксения Васильева. Каменных ежей можно встретить в скважинах нефтяных месторождений или при их вымывании на берег из морских глин и песков. Благодаря этим минеральным образованиям ученые могут разобраться в климатических изменениях прошлого и длительности периодов похолодания.

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Коллекционеры минераллов очень дорожат образцами глендонитов из реки Большая Балахня, протекающей в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Однако возраст и история формирования этих природных диковин для многих долго оставалась загадкой.

Учёные из СПбГУ провели урано-ториевое датирование образцов из Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана и выяснили, что они формировались в период каргинского интерстадиала, разделившего последнее покровное оледенение Западно‑Сибирской равнины в момент небольшого потепления. Примерный образ изученных образований составляет 37 ± 7 тысяч лет.

«Обширный комплекс методов позволяет определить основные этапы формирования глендонитов и соотнести их с геологической историей изучаемого региона. Прошлые наши работы по четвертичным глендонитам также показали, что каменные ежи могут быть использованы для датировок молодых отложений, где использование других методов ограничено, например, из‑за плохой сохранности фауны», – пояснила Васильева.

Результаты исследования были опубликованы в Journal of Sedimentary Research – вместе с работой на обложку журнала также попала фотография глендонитов, сделанная Ксенией Васильевой.