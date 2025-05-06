Канадским военным приказали не тревожить агрессивных казарок

В период создания потомства канадские казарки становятся особенно нервными.

В Канаде продолжается сезон размножения канадских казарок – водоплавающих птиц из семейства утиных. По виду они немного напоминают гусей, но имеют более броский окрас и могут уступать серым гусям в размерах.

Недавно Министерство обороны Канады разослало своим сотрудникам из штаб-квартиры в Торонто инструкцию, где призвало военных избегать агрессивных казарок. Подразделение находится на Карлинг-авеню, где располагается большое количество птичьих гнезд. В период размножения ситуация с птицами особенно обостряется, когда они начинают защищать своё потомство. После откладки яиц казарки становятся особенно агрессивными и могут даже напасть на людей.

Реклама

Военных попросили не кормить гусеобразных и ни в коем случае не прикасаться к ним. При возможном столкновении с раздраженными птицами сотрудникам порекомендовали медленно отступить, при этом оставаясь повернутыми к казаркам лицом. Если же птица начнет шипеть и даже набрасываться, настоятельно рекомендуется поднять руки вверх, чтобы визуально казаться больше. Канадские законы защищают казарок – после откладки яиц перемещать их в другое место абсолютно запрещено.