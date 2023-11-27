Каракатицы прошли знаменитый тест, предназначенный для детей

Кажется, мы серьезно недооцениваем интеллект головоногих моллюсков.

В 2021 году ученые провели когнитинвый тест на сообразительность для головоногих моллюсков. Результаты подтвердили, что эти существа обладают интеллектом, сопоставимым с интеллектом детей.

Каракатицам предложили немного измененную версию известного зефирного эксперимента. Оказалось, что в их странном маленьком мозге происходит нечто большее, чем мы предполагали. По мнению исследователей, способность этих моллюсков учиться и адаптироваться развивалась в процессе эволюции, чтобы дать каракатицам преимущество в суровом морском мире, где им нужно выживать.

Зефирный тест, или Стэнфордский зефирный эксперимент, довольно прост. Ребенка сажают в комнату, где лежат зефирка (маршмеллоу). Им говорят, что, если они не будут есть лакомство, то через 15 минут им дадут вторую зефирку, и можно будет съесть обе. Способность откладывать удовольствие ради выгоды в будущем демонстрирует определенные когнитивные способности, такие как планирование.

Поскольку тест очень прост, его можно адаптировать для животных. Разумеется, втолковать моллюску, что стоит потерпеть ради выгоды, довольно сложно. Но можно дать ему понять, что он получит награду получше, если проявит терпение и не будет употреблять доступную пищу сразу.

Некоторые приматы, как и собаки, умеют отсрочивать удовольствие, хотя и непоследовательно. В 2021 году каракатицы также прошли вариант зефирного теста. Ученые показали, что обыкновенная каракатица (Sepia officinalis) может воздерживаться от употребления крабового мяса по утрам, если знает, что на ужин будет их любимое лакомство – креветки. Но тогда было трудно определить, обусловлено ли это изменение в поведении при поиске пищи именно самоконтролем.

Поэтому учёные разработали ещё один тест, который прошли шесть обыкновенных каракатиц. Моллюсков поместили в специальный резервуар с двумя закрытыми камерами с прозрачными дверцами, чтобы животные могли видеть, что находится внутри. В камерах лежал потенциальный обед каракатиц: в одной был кусок сырой королевской креветки, а в другой была гораздо более соблазнительная пища – живая травяная креветка.

На дверях также были расположены символы, которые каракатица была обучена распознавать. Круг означал, что дверь откроется сразу. Треугольник означал, что дверь откроется через промежуток времени от 10 до 130 секунд. А квадрат, используемый только в контрольной группе, означал, что дверь оставалась закрытой на неопределенный срок.

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В тестовых условиях кусок креветки поместили за открытую дверцу, а к живым креветкам можно было получить доступ только с некоторой задержкой. Если каракатица сразу забирала доступную еду, то вторую креветку тут же забирали. В то же время в контрольной группе креветки оставались недоступными из-за двери с квадратным символом, которая не открывалась.

Исследователи обнаружили, что все каракатицы в экспериментальных условиях решили дождаться своей любимой еды (живых креветок), но не удосужились сделать это в контрольной группе, где у них вообще не было к ней доступа.

Похоже, что каракатицы могут проявлять самоконтроль, но непонятно, зачем им это. У таких видов, как попугаи, приматы и врановые отсроченное удовлетворение связано с такими факторами, как использование инструментов, хранение еды или социальное поведение.

Насколько нам известно, каракатицы не используют инструменты и не прячут пищу, а также не особенно общительны. Исследователи полагают, что эта способность откладывать удовольствие может быть связана с тем, как каракатицы добывают себе пищу.

«Каракатицы проводят большую часть своего времени, маскируясь и ожидая подходящей добычи. При атаке они нарушают маскировку и подвергают себя риску быть обнаруженными хищником покрупнее. Мы предполагаем, что отсроченное удовольствие могло возникнуть как побочный продукт этого образа жизни, поэтому каракатицы могут "оптимизировать" добычу пищи, выжидая, чтобы выбрать еду лучшего качества», – пишут ученые.

Это увлекательный пример того, как очень разные образы жизни у разных видов могут привести к схожему поведению и когнитивным способностям. Ученые отмечают, что будущие исследования должны попытаться определить, действительно ли каракатицы способны планировать будущее.