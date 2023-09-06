Каждый год в полнолуние десятки акул собираются во Французской Полинезии. Что происходит?

У ученых есть версии, но нет точного объяснения этого явления.
Учёные с любопытством наблюдают за тем, как акулы ежегодно собираются на шабаш под полной луной. Необычное скопление акул-молотов (Sphyrna mokarran), состоящее исключительно из самок, обнаруживается в тропических водах Французской Полинезии каждое лето уже более десяти лет – причем пик их численности приходится как раз на полнолуние.
Эти акулы, находящиеся под угрозой исчезновения, собираются в период с декабря по март (в южном полушарии в этом время лето), в районе двух атоллов – Рангироа и Тикехау – в архипелаге Туамоту. Летом 2020 и 2021 годов на этих атоллах, находящихся на расстоянии 15 километров друг от друга, исследователи зарегистрировали 54 самки акул-молотов.
Акулы становятся особенно агрессивными в полнолуние
Согласно исследованию, самки акул в окрестностях атолла Рангироа в основном собирались в месте, называемом «плато-молот» – на глубине от 45 до 60 метров. Ученых заинтересовало это поведение, потому что акулы-молоты считаются видом, ведущим одиночный образ жизни. Вряд ли что-то связывает всех этих акул: учёные предполагают, что их привлекают сюда внешние факторы, которые, по-видимому, связаны с лунным циклом и присутствием в этом месте орляковых скатов (Aetobatus ocellatus).
Оказалось, что акулы действительно охотятся на скатов, но пока неясно, почему скаты привлекают именно самок, и почему наибольшее их скопление наблюдается во время полнолуний.
Узнайте, что поможет вам спастись от нападения акулы.
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