Кем на самом деле является морское чудище «хафгуфа» из средневековых бестиариев?

Исследователи понаблюдали за пищевыми привычками современных китов и решили, что именно они вдохновили авторов скандинавских рукописей на образ морского монстра.

Морские биологи, археологи и специалисты по средневековой литературе и языкам объединились, чтобы исследовать сходство между поведением средневекового монстра, названного в древнескандинавских рукописях «хафгуфа», и необычной стратегией кормления китов. То, за чем наблюдали ещё жители Скандинавии в Средневековье, теперь подтверждается наблюдениями новейших исследовательских технологий.

Новое исследование показало, что морское существо, упомянутое в рукописях XIII века, является китом, использующим особую стратегию охоты. Историки считали это чудище мифологическим монстром, похожим на кракена.

Ученые описали необычное пищевое поведение некоторых китов только около десяти лет назад. Они заметили, как горбатые киты (Megaptera novaeangliae) и полосатики Брайда (Balaenoptera brydei), ожидают добычи с широко открытым ртом в неподвижном вертикальном положении на поверхности воды. Ничего не подозревающие стаи рыб воспринимают разинутые пасти как укрытие и плывут прямо в смертельную ловушку.

«Я читал скандинавскую мифологию и заметил там это существо, которое напоминало своим поведением китов при кормлении. Как только мы начали исследовать дальше, мы заметили, что параллель действительно поразительна», – Джон Маккарти, морской археолог из Колледжа гуманитарных и социальных наук Университета Флиндерса в Австралии.

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Фото: John McCarthy

Подробное описание хафхгуфы, что переводится как «морской туман», содержится в рукописи XIII века под названием «Konungs skuggsjá» («Королевское зеркало»), написанной для норвежского короля Хакона Хаконарсона, правившего с 1217 по 1263 год. Исследователи также проследили упоминания о существе в александрийском тексте второго века нашей эры под названием «Физиолог», который содержит рисунки животного, называемого «аспидохелон», с рыбой, прыгающей ему в рот.

По мнению исследователей, средневековые мореплаватели, вероятно, знали, что хафгуфа – это тип кита, а не фантастическое морское чудовище.

«Скандинавы были великими мореплавателями. Большинство путешествий, которые люди совершали в Скандинавии в Средние века, были связаны с рыболовством, поэтому они много знали о приливах, течениях, характере волн, а также о рыбе», – Лорен Пойер, доцент кафедры скандинавских исследований Вашингтонского университета.

В итоге даже со скудными научными знаниями историки прошлого смогли дать точное описание этого типа китов в XIII веке, говорит Маккарти. В древнескандинавских манускриптах хафгуфа испускает из пасти аромат, привлекающий туда рыбу. Согласно новому исследованию, этот особый запах может относиться к запаху «гнилой капусты», связанному с кормлением китов. Горбатые киты и полосатики Брайда тоже издают отчетливый запах, когда отрыгивают пищу, чтобы заманить больше добычи в свои распахнутые челюсти.

Но почему современные ученые провели такую параллель только недавно? По словам Маккарти, одно из объяснений заключается в том, что новые технологии и в особенности дроны позволяют нам легче, чем раньше, наблюдать за популяциями китов и их поведением. Второе объяснение заключается в том, что «популяции китов только начинают восстанавливаться до своего естественного, докитобойного размера, и их поведение меняется по мере увеличения их численности».

«Если мы примем эти свидетельства средневековых очевидцев, то человечество впервые увидело такое поведение китов не в XXI веке, а по крайней мере 1000 лет назад», – заключает Пойер.