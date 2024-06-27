Где живут попугаи, способные убить крупное животное

Попугаи кеа охотятся на овец.

Небольшой по своим размерам попугай кеа (Nestor notabilis), как правило, обитающий в горах и лесах Новой Зеландии, способен убить целую овцу. Обычно кеа в зимнее время кормятся умершими овцами, но, случается, что один или два попугая из стаи нападают на живых овец. Этих особей пастухи называют «убийцами овец».

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Попугаи садятся на землю рядом с потенциальной жертвой, а затем внезапно вскакивают ей на спину и начинают выклевывать у неё кусочки подкожного жира. Иногда у кеа не сразу получается уцепиться за шкуру овцы: жертва, сопротивляясь, старается сбросить с себя кровожадную птицу.



Редко случается, когда овца всё-таки освобождается от напасти кеа, чаще всего, атакованные птицей животные умирают от полученных ранений, и становятся пищей остальных попугаев из стаи. Ранее, до прихода европейцев, млекопитающих в Новой Зеландии, кроме одного вида крыс и одного вида летучих мышей, не было. Значит, кеа до этого времени не был известен вкус мяса млекопитающих.



Но из-за недостатка других кормов (червей и насекомых), попугаи начали охотиться на овец. Используя свои мощные когти и клюв, изначально предназначенные только для лазания по коре деревьев, эти птицы начали раздирать раны животных. Это явление называется преадаптацией, когда заложенные приспособления выполняют новые функции. Часто, найдя павшую овцу, пастухи приписывают её смерть птице. Из-за этого попугаи кеа долгое время истреблялись.



На самом же деле кеа охотится на овец очень редко, и гибель овец от нападения хищных попугаев имеет совсем ничтожный процент. В 1986 году людей убедили прекратить истреблять этих птиц, и ставшие исчезающим видом кеа сегодня находятся под защитой. Известны случаи «нападения» кеа на машины людей, причиной которых, опять же, становится желание найти что-нибудь съестное в салоне автомобиля.



Кроме того, попугаев может заинтересовать содержимое рюкзака туристов, путешествующих в местах обитания этих птиц. Несмотря на это, попугаи кеа по-прежнему привлекают людей, которые любят наблюдать, как птицы играют, кувыркаясь в снегу или барахтаясь в только что оттаявших лужах. Ещё одной исключительной особенностью этих птиц является то, что кеа – единственные попугаи, которые живут и размножаются на высоте 1500 м над уровнем моря.