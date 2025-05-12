Кинкажу: милый зверёк, которого не советуют заводить дома

Эти пушистые обитатели густых лесов очаровали поклонников экзотических питомцев. Однако они не только могут быть переносчиками опасных заболеваний, но и набрасываются на людей.

Симпатичные кинкажу – звери из семейства енотовых. Они обитают в Центральной и Южной Америке и считаются вполне спокойными и даже застенчивыми ночными созданиями. Всё это до момента, пока их не попытаются вывезти из естественной среды обитания.

Миниатюрные размеры, милая мордашка и большие глаза, плюшевая шерстка и забавная нелепость движений – всё это сделало кинкажу популярными объектами нелегальной торговли экзотическими животными. В некоторых странах их даже разрешено держать как домашних питомцев. Но важно отметить, что в случае опасности кинкажу могут превратиться в настоящих монстров: наброситься на людей и покусать. При этом во время укусов они могут передать людям опасные инфекции и серьезно их покалечить.

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Фото: Wikimedia Commons

По этим причинам зверьков всё же рекомендуют оставлять в естественной среде обитания. Там они счастливо питаются фруктами и насекомыми, лазают с ветки на ветку благодаря цепкому хвосту и остаются дружелюбными милашками.