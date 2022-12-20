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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

Кинологи назвали самые популярные породы собак в России

Фото: Unsplash
Фото: Wikipedia Commons

Рейтинг возглавил немецкий шпиц, а к вельш-корги у россиян увеличился интерес.

Российская кинологическая федерация (РКФ) назвала самые популярные породы собак у россиян в уходящем 2022 году. Итоговый рейтинг ТОП-10 выглядит так:

  1. Немецкий шпиц (первое место по популярности седьмой год подряд);
  2. Чихуахуа;
  3. Вельш-корги пемброк (эта порода заняла место йоркширского терьера, который занимал эту позицию в 2021 году);
  4. Немецкая овчарка;
  5. Йоркширский терьер;
  6. Лабрадор-ретривер;
  7. Среднеазиатская овчарка;
  8. Джек-рассел-терьер;
  9. Французский бульдог;
  10. Пудель.

В РКФ отметили, что россияне в целом предпочитают собак небольших размеров, поскольку они удобнее в содержании. А еще в России вырос интерес к корги.

«На последней нашей выставке «Россия 2022» эта порода даже оказалась среди тех, кто побил рекорд по регистрации», — отметил президент РКФ Владимир Голубев.

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Вельш-корги пемброк

Ранее сообщалось об открытии ученых, которые обнаружили, что физическое взаимодействие с собакой повышает активность в частях человеческого мозга, связанных с управлением социальными и эмоциональными взаимодействиями.

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