Кинологи назвали самые популярные породы собак в России

Рейтинг возглавил немецкий шпиц, а к вельш-корги у россиян увеличился интерес.
Российская кинологическая федерация (РКФ) назвала самые популярные породы собак у россиян в уходящем 2022 году. Итоговый рейтинг ТОП-10 выглядит так:
- Немецкий шпиц (первое место по популярности седьмой год подряд);
- Чихуахуа;
- Вельш-корги пемброк (эта порода заняла место йоркширского терьера, который занимал эту позицию в 2021 году);
- Немецкая овчарка;
- Йоркширский терьер;
- Лабрадор-ретривер;
- Среднеазиатская овчарка;
- Джек-рассел-терьер;
- Французский бульдог;
- Пудель.
В РКФ отметили, что россияне в целом предпочитают собак небольших размеров, поскольку они удобнее в содержании. А еще в России вырос интерес к корги.
«На последней нашей выставке «Россия 2022» эта порода даже оказалась среди тех, кто побил рекорд по регистрации», — отметил президент РКФ Владимир Голубев.
Ранее сообщалось об открытии ученых, которые обнаружили, что физическое взаимодействие с собакой повышает активность в частях человеческого мозга, связанных с управлением социальными и эмоциональными взаимодействиями.
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