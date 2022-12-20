Кинологи назвали самые популярные породы собак в России

Рейтинг возглавил немецкий шпиц, а к вельш-корги у россиян увеличился интерес.

Российская кинологическая федерация (РКФ) назвала самые популярные породы собак у россиян в уходящем 2022 году. Итоговый рейтинг ТОП-10 выглядит так:

Немецкий шпиц (первое место по популярности седьмой год подряд); Чихуахуа; Вельш-корги пемброк (эта порода заняла место йоркширского терьера, который занимал эту позицию в 2021 году); Немецкая овчарка; Йоркширский терьер; Лабрадор-ретривер; Среднеазиатская овчарка; Джек-рассел-терьер; Французский бульдог; Пудель.

В РКФ отметили, что россияне в целом предпочитают собак небольших размеров, поскольку они удобнее в содержании. А еще в России вырос интерес к корги.

«На последней нашей выставке «Россия 2022» эта порода даже оказалась среди тех, кто побил рекорд по регистрации», — отметил президент РКФ Владимир Голубев.

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Вельш-корги пемброк Фото: Unsplash

Ранее сообщалось об открытии ученых, которые обнаружили, что физическое взаимодействие с собакой повышает активность в частях человеческого мозга, связанных с управлением социальными и эмоциональными взаимодействиями.