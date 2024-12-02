«Разогретая жаром Солнца»: кипящая река в Перу убивает животных

Река Шанай-Тимпишка, протекающая в Южной Америке, славится своими высокими температурами, достигающими 100 °C.

Ещё во время испанских-завоевателей конкистадоров коренные жители Амазонии слагали легенды о «кипящей реке» в лесах Перу. Спустя столетия учёные подтвердили – река не выдумка, а реально существующая аномалия.

Предполагается, что река Шанай-Тимпишка (на языке местного племени ашанинка название переводится как «Разогретая жаром Солнца») достигает кипения из-за расплавленных пород, которые попадают туда из разлома земной коры.

В 2011 году реку подробно изучил исследователь и специалист по геотермальным наукам Андрес Рузо. О Шанай-Тимпишке он узнал от своего дедушки, а тётя помогла связать учёного с шаманом, который охранял реку и дал своё благословение на исследование – правда, с условием, что все взятые образцы воды Рузо выльет на землю, чтобы «вода нашла путь обратно домой».

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Рузо пришёл к выводам, что Шанай-Тимпишка становится горячей только в одном месте, проходя через источник, находящийся под скалой, которая по форме напоминает голову змеи. Это только способствует поддержанию легенд: местные поверья гласят, что реку охраняет гигантский дух рептилии, порождающий горячие и холодные течения. По подсчётам, средняя температура воды в Шанай-Тимпишке достигает 86 °C.

По словам исследователя, река хоть и представляет из себя захватывающее дух зрелище, для местных животных это настоящая ловушка – многие из представителей фауны Амазонии падают в кипящую реку и варятся заживо (Рузо красочно описал этот процесс во время своего выступления на TED Talk, но мы не будем в подробностях пересказывать его слова, чтобы поберечь ваши нервы).