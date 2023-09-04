Кит выпрыгивает из воды рядом с рыбацкой лодкой: видео

Морской гигант выпрыгнул всего в 20 метрах от судна.

У побережья округа Кимберли (Австралия) горбатый кит выпрыгнул из воды рядом с рыбацкой лодкой. В тот день Дэрин Смит вместе с другом рыбачили примерно в 100 метрах от мыса Гантом-Пойнт. В какой-то момент они заметили кита с детенышем на расстоянии около 20 метров от своей лодки. Мужчины стали снимать морских млекопитающих на мобильный телефон.

В какой-то момент, когда Смит сматывал удочку, горбатый кит выпрыгнул из воды и с грохотом погрузился обратно. Шокированные рыбаки не пострадали, но промокли до нитки. Видео можно посмотреть здесь.

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Смит отметил, что часто наблюдал за тем, как киты мигрируют вдоль побережья, но они впервые оказались так близко от него. При этом в регионе, где оказались рыбаки, запрещено приближаться к китам, особенно если они с детенышами.

«Однако сами киты — очень любопытные животные», — отметил Дэрин Смит.

Ранее сообщалось, что испанские дайверы спасли горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях возле пляжа Кала Миллор на Балеарских островах.