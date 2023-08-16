Кит застыл в стойке на голове: каякеру удалось снять поразительное видео

Оказывается, самка горбатого кита в это время была рядом со своим детёнышем.

Австралиец Броди Мосс запечатлел невероятную сцену, проплывая в прозрачном каяке у западного побережья Австралии. Он уже не первый раз совершает заплывы в своей необычной лодке, и часто ему удается наткнуться на что-нибудь интересное. Сквозь прозрачное дно судёнышка можно рассматривать происходящее в воде не дожидаясь, пока морские обитатели покажутся на поверхности. Но этот случай превзошел все ожидания.

Прямо перед каякером в воде взметнулся фигурный хвост горбатого кита (Megaptera novaeangliae) – и замер. Хвост оставался неподвижным несколько минут, будто видео поставили на паузу – но всё это время австралиец продолжал снимать.

Приблизившись к киту, Мосс увидел, что под водой к груди морского млекопитающего прильнул детёныш – судя по всему, это была его мать.

Мосс не рассказал, где именно он сумел снять эти кадры – он является членом команды YBS Youngbloods, которая создает океанический медиаконтент на побережьях Западной Австралии между Эксмутом и Брумом.

Странное поведение кита поразило не только Мосса и его подписчиков в соцсетях. Ученые ломают голову над такими китовыми «стойками на голове» на протяжении десятилетий. Поскольку хвост кита напоминает парус, когда он торчит из океана, такое поведение иногда называют «плаванием хвоста». Моряки довольно редко сталкиваются с этим захватывающим дух зрелищем – обычно так делают горбатые, серые и гренландские киты.

Наблюдающие за китами туристы в Западной Австралии тоже засняли на камеру подобные инциденты в 2019 и 2020 годах.

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Киты-горбачи демонстрируют подобное поведение не только в Австралии. У берегов Бразилии в ходе долгосрочного изучения этого вида в период с 1989 по 2000 год иногда отмечалисьподобные длительные «стойки на голове»: каждый раз кит оставался неподвижным от нескольких секунд до 12 минут.

В большинстве случаев эксперты в Бразилии обнаружили, что киты медленно скручивали хвосты, поэтому они вращались вокруг продольной оси. Такое поведение наблюдалось у одиночных китов, матерей и один раз – у беременной самки.

Когда самки китов-матерей демонстрировали такое поведение, их детеныши обычно плавали вокруг них, как и в случае, который запечатлел Мосс. Одна самка у побережья Бразилии была замечена за грудным вскармливанием во время «плавания хвоста». Но киты могут кормить своих детёнышей и в других позах, так что этого объяснения недостаточно.

Ещё одно предположение, навеянное обычаем китов спать вниз головой в океане: самка кита может перевернуться таким образом, чтобы отдохнуть, но не упускать из виду детеныша.

Также, высовывая хвост против ветра, теплокровный кит теоретически может регулировать свою температуру. Хвост кита, как отмечают ученые в бразильском исследовании, сильно васкуляризирован, что означает, что его можно использовать для достаточно эффективного поглощения или выделения тепла из тела. Однако даже сейчас эта гипотеза остается спорной.