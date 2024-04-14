Китоглав – птица с одним из самых массивных клювов на планете

Китоглава называют «ботинкоклювым».

Если вы встретили птицу с клювом, похожим на большой деревянный башмак, то можно утверждать, что перед вами китоглав, или королевская цапля (Balaeniceps rex).

Благодаря своему странному клюву эта птица может отказаться от любой другой пищи и питаться исключительно рыбой. Ведь охотясь на неё, китоглав никогда не остается без добычи.

Чаще всего он ловит сомов, типалий и протоптеров, но не откажется и от лягушек, змей и молодых черепах. Во время охоты королевская цапля медленно прохаживается в зарослях тростника, а обнаружив добычу, расправляет крылья и бежит к ней. Пойманной рыбе птица отсекает голову острыми краями своего клюва и съедает добычу.

В отличие от большинства птиц у китоглава глаза расположены в передней части черепа, а не по бокам. Размах крыльев королевской цапли составляет 2 метра.

Реклама

Интересно, что королевская цапля гораздо дольше многих других птиц может стоять неподвижно, за что полюбилась фотографам. К слову, из-за этой особенности на информационной табличке для туристов, установленной в парке птиц «Вальсроде» (Германия), о китоглаве написано: er bewegt sich doch (он все-таки двигается).

А ещё китоглавы – очень заботливые родители. Вне брачного периода китоглав молчалив, необщителен и ленив: неспешно передвигается по болотам, чистится или охотится. Охота для этой птицы, надо сказать, не слишком затратный процесс: китоглав долго стоит без движения, подкарауливая рыбу, чтобы затем ухватить ее быстрым и точным движением клюва.

Уклад жизни меняется в сезон размножения. Тут нужно не только добывать больше рыбы, но и постоянно заботиться о птенцах: они неспособны самостоятельно поддерживать температуру тела сразу после вылупления. Родители не знают покоя ни ночью, когда температура воздуха опускается до плюс одного градуса Цельсия и птенцов необходимо обогреть, ни днем, когда воздух может раскалиться до 40 градусов и выше. И для охлаждения птенцов китоглавы нашли отличное решение. В самые жаркие часы родители часто отлучаются из гнезда, чтобы набрать воды в клюв и устроить птенцам охлаждающий душ.