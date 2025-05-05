Клещи атакуют: памятка для туристов на природе

Клещи существуют на планете Земля намного дольше, чем люди – эти паукообразные вообще древнее, чем многие их сородичи.

Правда ли, что в России наблюдается подъем случаев нападений клещей? На этот и другие вопросы ответил Иван Вячеславович Коновалов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России.

Правда ли, что сегодня клещи нападают чаще, чем обычно?

Да, действительно, в этом году мы видим явный подъем случаев обращения населения по поводу присасывания клещей. Текущий подъем случаев присасывания действительно очень высокий, и в этом году наблюдаются цифры, сравнимые, наверное, только с 2020 годом, когда большое количество людей выехало на проживание за город.

Стоит ли сейчас воздержаться от посещения леса, в зависимости от региона?

Иван Вячеславович Коновалов кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Мы не будем давать столь конкретные рекомендации. Важно понимать, что клещи очень чувствительны к запахам, но при этом медлительны. Они долго заползают на травинки у тропинок. Когда теплокровные животные, включая людей, пробегают мимо, мы их сбиваем с травы. Клещи не умеют прыгать, летать или быстро двигаться. Они медленно перемещаются в теплые и влажные места: подмышечные впадины, подколенные суставы, пах и так далее. Поэтому осмотр себя и других после посещения леса или даже парка имеет смысл, особенно если речь идет о детях. Что касается домашних животных, то клещам все равно, чью кровь использовать для созревания потомства.

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Как защитить себя от болезней, которые переносят клещи?

Против клещевого энцефалита в России есть очень эффективная и безопасная вакцина. Важно прививаться до начала сезона активности клещей. Если же прививка делается во время сезона, нужно понимать, что иммунитет формируется не сразу. Необходимо получить две дозы вакцины с интервалом 2-4 недели, и через две недели после второй дозы формируется первичный иммунитет против клещевого энцефалита. Третья доза вводится через год, а затем ревакцинация проводится один раз в три года для поддержания иммунитета. Вакцина не дает стопроцентной защиты, но предотвращает тяжелые формы заболевания, такие как энцефалит.

К сожалению, вакцины против боррелиоза на данный момент в России нет. Однако, если человек вовремя обратится после присасывания клеща, то профилактика антибиотиками может быть очень эффективной. Главное – обратиться к врачу вовремя.

Правда ли, что люди болели энцефалитом и сто лет назад?

Да, но регистрация заболеваний тогда велась не так тщательно, как сейчас. Болезнь определялась только жалобами человека. Многие переносят боррелиоз и клещевой энцефалит в легкой или бессимптомной форме.