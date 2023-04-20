Клещи: что делать, если вас укусили, каких мест нужно опасаться? Рассказывает эксперт

На нашей планете живет 48 000 видов клещей, это самая большая группа паукообразных. Большинство из них безобидны, но в России водятся клещи семейства иксодовых — переносчики опасных болезней.

Когда ждать

Зимой клещи спят, а активными бывают с апреля по ноябрь. Пики кровожадности приходятся на май-июнь и август–сентябрь.

Где

Любят тень и влажность, водятся в лесах с густой травой, в подлеске, встречаются в городских парках.

Чем опасны

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Одна из наиболее опасных и частых болезней, которую переносят клещи, – болезнь Лайма: поражает сустав­ы и нерв­ную систему, лечится курсом антибио­тиков. Другой тяжелый недуг — клещевой энцефали­т, воспаление мозга (среди тяжелых последствий — менингит, паралич). Для лечения энцефалита используют инъекции иммуноглобулина.

Как защититься

Собираясь прогуляться по траве среди дере­вьев, наденьте закрытую одеж­ду (длинные рукава, капюшон) и обувь (заправьте штаны в ботинки), обязательно используйте специализированные репелленты. Для привала выберите место, где нет травы (например, в сосновом лесу или на песчаном пляже). От болезни Лайма вакцины нет, а от клещевого энцефалита можно сделать прививку (три укола в течение трех месяцев, иммунитет вырабатывается на три года).

Что делать, если вас укусили

Не пытайтесь вытащить клеща пальцами или пинцетом – можете оторвать ему туловище, а голова с ротовой полостью останется под коже­й. Для такого случая нужен специальный инстру­мент — ищите его в ветеринарной аптеке. Лучший же вариант — обратиться за помощью в ближайшее лечебное учреждение. Тело клеща следует поместить в закрытую тару и отдать на исследование: в Москве, например, в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».