Коала забралась на рождественскую елку. Хозяева не сразу поверили, что она живая

Пожалуй, это Рождество семья нескоро забудет.

Обычно верхушки рождественских елок украшают звездами или фигурками фей, однако в Австралии свои порядки — и там могут появиться даже коалы. Во всяком случае, именно сумчатого эндемика обнаружили однажды вечером в своей гостиной члены семьи Маккормик в Аделаиде.

Когда они вернулись домой, то обнаружили беспорядок в гостиной: голубые, серебряные и розовые елочные шары были разбросаны по полу, а собака семьи принюхивалась к искусственной елке. Когда мать взглянула на дерево, она «лицом к лицу» столкнулась с лениво моргающей юной коалой.

Сперва Аманда Маккормик подумала, что это такая шутка и один из ее детей просто усадил на ветви пластиковую игрушку. Однако коала была очень даже живой и чувствовала себя как дома: чудом не запутавшись в гирлянде, она даже попыталась съесть несколько пластиковых ветвей дерева. Осознав свою ошибку, сумчатое животное просто продолжало цепляться всеми лапами за елку.

Зная, что коалы не любят, когда их трогают (какими бы милыми они ни казались), семья решила обратиться за квалифицированной помощью. Но местная служба спасения коал сперва тоже не поверила Маккормикам — оператор горячей линии счел, что его разыгрывают. Друзья и знакомые также отказывались верить рассказам семьи, пока одна из дочерей не выложила видео с коалой в TikTok.

Конечно, это необычный сюрприз, который можно найти у рождественской елки, однако в Австралии это далеко не первая подобная ситуация. Например, в 2016 году женщина из Мельбурна заметила, что длинная гирлянда на ее праздничном дереве на самом деле была метровой тигровой змеей — можно сказать, что Маккормикам с их коалой на елке еще повезло. Однако какой бы очаровательной ни казалась эта встреча, более частое появление коал в австралийских пригородах — плохой знак.

С годами коалы начали все дальше и дальше продвигаться в пригород Аделаиды, поскольку их родные леса вырубаются. В Австралии зафиксирован один из наихудших темпов обезлесения в мире, что приводит к фрагментации среды обитания животных по мере роста конкуренции за ресурсы; постоянно повышающиеся температуры тоже приводят к медленному исчезновению животных.

Сегодня коалы — уязвимый вид и редкое явление в диких лесах, однако их обычно можно найти на пригородных дворах, а иногда даже в домах. В прошлом году на женщина в Аделаиде проснулась и обнаружила, что на ее диване сидит коала и проверяет свою стойку с компакт-дисками. В один особенно жаркий день в 2019 году коалу обнаружили на кожаных сиденьях автомобиля с кондиционером. А буквально в этом году семья в Аделаиде увидела коалу, которая решила пообщаться с их собакой прямо на кровати.

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К счастью, все эти встречи были довольно дружелюбными, но эксперты предупреждают, что коалы не такие милые, как кажутся. Когда к ним приближается другое крупное животное, коалы чувствуют угрозу и иногда могут стать довольно агрессивными, особенно молодые самцы. Именно поэтому желательно по возможности держать домашних животных подальше от этих сумчатых для безопасности обоих.

Когда эксперты прибыли в дом Маккормиков, они осторожно сняли коалу с пластмассового дерева, убедились, что она здорова, и выпустили ее в близлежащих зарослях, которые годились в качестве идеальной среды обитания для этих животных.