Когда люди приручили лошадей?

Основная теория одомашнивания лошадей гласит, что самыми первыми всадниками могли стать степные жители Западной или Центральной Азии уже в четвертом тысячелетии до нашей эры.

Многие учёные считают, что представители ботайской культуры на севере современного Казахстана могли стать первыми, кто одомашнил лошадей. Предполагается, что это произошло около шести тысяч лет назад – большое количество обнаруженных костей и други останков коней в этой местности стали тому подтверждением. Эту версию назвали «индоевропейской гипотезой», или «курганной гипотезой» одомашнивания лошадей — по названию курганов, которые возводили жители степей более поздней, Ямной культуры неподалёку. И недавно её правдивость была поставлена под вопрос.

В новой книге Уильяма Тейлора «Удар копыт: как лошади повлияли на историю человечества», автор утверждает, что гипотеза одомашнивания лошади в Северном Казахстане примерно в 3500 году до нашей эры должна быть опровергнута благодаря применению новых, более совершенных научных инструментов.

В 2018 году секвенирование генома из остатков древних лошадей, обнаруженных в Ботае, показало, что они были предками не современных домашних скакунов, а лошади Пржевальского – дикого вида лошадей, которых так и не получилось приручить.

Более того, есть вероятность что древние жители этих местностей не седлали лошадей, а охотились на них — это, например, подтверждают следы от наконечников в ребрах животных, которые могли остаться только вследствие охоты, а не контролируемого забоя. То есть, конечно, они всё ещё могли пытаться выращивать лошадей Пржевальского ради мяса, но вряд ли они седлали своих подопечных (по крайней мере, так считает Тейлор).

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Лошадь Пржевальского Фото: John Vetterli / Flickr

Правда, в этих опровержениях есть и несостыковки. Археологи, например, замечали, что человеческие представители ямных и ранних восточноевропейских культур, имели проблемы с бедренными костями и скелетом, свойственные всадникам. Это вполне соответствует курганной гипотезе.

Однако автор книги настаивает, что эта главенствующая теория должна быть опровергнута. Тейлор утверждает, что недавнее геномное исследование ранних евразийских лошадей показало, что лошади ямной культуры не являлись предками первых домашних лошадей (от линии DOM2). Кровные родственники наших первых ручных скакунов появляются уже позже – где-то около 2000 года до нашей эры, когда ямная культура на Предкавказье и Поволжье уже подошла к концу.

Если опираться на эти новые исследования, то одомашнивание лошадей действительно должно было произойти в степях около Черного моря немногим позже, чем гласят ранние теории. Так что нельзя исключать, что версия о приручении гривастых спутников человека лишь в начале второго тысячелетия до нашей эры может стать для некоторых новой прописной истиной.