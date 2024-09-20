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Когда появились первые полярные медведи?

Фото: Unsplash

Они отделились от бурых всего 70 000 лет назад.

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, когда появились первые полярные медведи. Оказалось, это произошло сравнительно недавно по меркам эволюции — около 70 000 лет назад, пишет BMC Genomics.

Генетически белые медведи тесно связаны с бурыми. Их отличает цвет шерсти (на самом деле, она прозрачная), наличие двойного слоя меха, который помогает им сохранять тепло и оставаться сухими после плавания, и особенности рациона — они едят гораздо больше жирного мяса. У бурых от такого питания начались бы проблемы со здоровьем.

Датские ученые проанализировала геномы 119 полярных медведей и 135 бурых, а также пары ископаемых белых медведей. Они установили, что различия между этими видами возникли всего 70 000 лет назад. При этом с полярной адаптацией были связаны семь генов, четыре их которых фиксированы аллелями (генетическими вариациями).

Вероятнее всего, белые медведи эволюционировали для жизни в арктическом климате в конце последнего ледникового периода, заключили авторы исследования.

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