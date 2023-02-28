Комодский варан заглатывает кабана целиком: видео

Огромная рептилия ранее нанесла своей жертве ядовитый укус.

В Индонезии комодский варан целиком проглотил кабана — предположительно, добыча рептилии в этот момент уже была мертва. Считается, что слюна комодского варана ядовита и содержит опасные для жертв бактерии (хотя в научном сообществе ведутся дискуссии по этому поводу: некоторые утверждают, что токсины в железе варана служат другой цели).

Из-за укусов рептилии кабан мог скончаться от заражения крови, после чего громадный ящер приступил к трапезе, заглотив животное целиком. Переваривать такую добычу он будет долго.

Комодские вараны, которых также называют комодскими драконами — это крупнейшие рептилии на Земле и исчезающий вид. Ареал их обитания — острова Ринча, Падар, Флорес, Гили-Мотанг, Гили-Дасами и Комодо, входящие в группу Малых Зондских островов (Малайский архипелаг, Индонезия). Все эти острова объединены в нацпарк «Комодо», общая площадь которого составляет около 603 квадратных километров.

Комодские вараны достигают четырех метров в длину и веса в 130 килограммов. Они живут около 40 лет и считаются одними из самых жестоких хищников на плане, питаясь любым мясом и не брезгуя падалью. Комодские вараны способны на каннибализм и могут есть даже своих сородичей.

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Варан способен убить животное более чем в 10-15 раз превышающее его по весу, подрезав ему сухожилия на ногах, после чего перекусив шею или нижнюю часть живота. У варанов в нижней челюсти есть парная ядовитая железа, довольно крупная, имеющая многочисленные протоки, открывающиеся между зубами. Яд вызывает нарушения свертываемости крови, разрушения стенок кровеносных сосудов, тромбообразование и даже рабдомиолиз. Но так как вараны, как и другие ящерицы, не могут сразу впрыскивать яд в кровь жертвы, как змеи, то для необходимого эффекта им нужно очень хорошенько пожевать место укуса (от одного быстрого укуса варана жертве ничего не будет).

Комодский варан Фото: Wikipedia Commons

Ранее сообщалось, что в Смитсоновском национальном зоопарке (город Вашингтон, округ Колумбия, США) самца редкого кубинского крокодила нашли мертвым в собственном вольере.