Кормить зубров, рыть норы сусликам: российские заповедники ждут волонтёров

На заповедных территориях стартовал волонтёрский сезон. В Минприроды России рассказали, как он проходит.

Федеральные заповедники и национальные парки страны приглашают волонтёров, чтобы помочь с ремонтом троп, подкормкой зубров, сбором трав и даже бурением нор для сусликов. Добровольцы приезжают, чтобы благоустраивать территории, проводить учёты и встречать туристов.

Например, Астраханский заповедник более 10 лет организует волонтёрские программы. В этом году помогать сотрудникам приехали как местные жители, так и волонтёры из Москвы, Энгельса, Анапы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Усть-Кута, Ленинска, Балашихи, Соснового Бора.

«Волонтёры оказывают неоценимую помощь сотрудникам Астраханского заповедника, особенно государственным инспекторам, которые проживают на кордонах круглый год. У них много важных разноплановых задач, в том числе патрулирование территории и выполнение противопожарных мероприятий, таких как, например, устройство противопожарных разрывов, без которых Астраханский заповедник давно бы полностью выгорел», – прокомментировала начальник отдела экологического просвещения Астраханского заповедника Наталья Мех.

«Поэтому помощь „по хозяйству“ для решения текущих бытовых вопросов остро необходима. И именно здесь важен трудовой вклад добровольцев».

Фото: Пресс-служба Минприроды России

Добровольцы занимаются очисткой территории, высаживают деревья, обновляют пожарные щиты и знакомятся с природой заповедника. Следующая экспедиция пройдёт только осенью.

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«Мотивация у каждого волонтёра своя», – поясняет Наталья Мех. «Кто-то отдыхает от суеты большого города на природе. Кто-то хочет единения с природой после изнурительного интеллектуального труда. А кто-то хочет обрести новых друзей. Но всех их, таких разных, объединяет одно желание — бескорыстно помочь Астраханскому заповеднику».

В то же время в заповеднике «Брянский лес» добровольцы участвовали в подкормке зубров, помогли благоустроить кордон и эколого-историческую тропу «Партизанские истории». Благодаря волонтёрам на территории отремонтировали часовню и памятники на месте братских могил и одиночных захоронений. В планах привлечь волонтёров для проекта «Спасти самых маленьких» – помощники заповедника помогут пробурить норки для сусликов.

«В наших местах совсем недавно появились крапчатые суслики. Для их расселения первоначально были сделаны искусственные норы. Поскольку популяция получилась сверхплотная, суслики осваивают новые пространства, но попадают под пристальное внимание многих хищников. Для того, чтобы прятаться от хищников, нужны укрытия – дополнительные норы по окраинам колонии», — рассказывает заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Елена Пульнова.

«Вот их созданием и займутся наши волонтёры. Они будут работать не только бурами, но и газонокосилками – поддерживать определенную высоту травы в пределах колонии и за ее границами, чтобы воссоздать привычную среду обитания для сусликов».

Фото: Пресс-служба Минприроды России

В Кенозерском национальном парке (Архангельская область) этим летом будет работать более 20 волонтёрских программ. Одна из самых популярных – «Трава-мурава». Добровольцы помогут местным жителям в сборе и сушке трав и узнают о северных растениях. Помощники также требуются для ремонтных работ на экоферме и при заготовке веников для коз.

По словам Юлии Двеващенко — координатора направления по работе с волонтерами Кенозерского национального парка — в основном в заповедник приезжают девушки и женщины в возрасте около 30 лет.

«Почти половина наших волонтёров из Москвы. Профессии добровольцев самые разные – от студентов археологических направлений до краеведов, учителей, врачей. В этом году запускается новая программа по строительству экотропы вдоль реки Уна в национальном парке „Онежское Поморье“ и научное волонтёрство в Кенозерье по изучению запасов углерода. Работать будем дружной командой под руководством учёных-ботаников».

Расписание волонтёрских заездов можно найти на сайтах заповедников и национальных парков. В некоторых местах запланированы как однодневные программы, так и маршруты с проживанием на территории. Во время смен участники могут посещать музеи, экологические тропы и мастер-классы.