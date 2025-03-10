«Королева айсбергов» села на мель в Южной Атлантике

После нескольких месяцев блужданий самый большой в мире айсберг припарковался у побережья британской заморской территории.

Гигантская глыба льда под кодовым именем A23a нашла себе пристанище недалеко от острова Южная Георгия в южной части Атлантического океана. В прошлый раз учёные боялись, что он может врезаться прямиком в остров.

По сообщениям Британской антарктической службы (BAS), сейчас айсберг сел на мель в 80 километрах от популярного убежища для диких животных: тюленей и пингвинов.

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«Мегаберг» размером около 3900 км², является одним из старейших на нашей планете: впервые «королева айсбергов», как называют глыбу льда, откололась от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде ещё в 1986 году. Однако A23a оставался прикрепленным к морскому дну в течение трех последующих десятилетий, пока наконец не вырвался на свободу в 2020 году.

После этого ледяной гигант периодически приходил в движение и вновь останавливался, а учёные за ним пристально наблюдали. В какой-то момент айсберг несколько месяцев находился к северу от Южных Оркнейских островов, но в декабре 2024 года смог снова освободиться и двинулся на север. По словам представителей антарктической службы, многие айсберги с похожей траекторией в конечном счете распадаются, но судьба A23a пока неизвестна.

Исследователи опасались, что из-за своей массивности «королева» может нанести серьезный урон морским обитателям в этом районе Южной Атлантики. С одной стороны, распад айсберга вблизи острова действительно создает определенные трудности для животных при добыче пищи, но с другой – айсберги являются кладезью питательных веществ, запертых во льдах, и поднимают многие из них со дна. В службе продолжают следить за судьбой гиганта-долгожителя.