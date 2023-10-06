Косатка целиком проглотила семь морских выдр и умерла: что случилось?

Животное выбросилось на берег и погибло в 2020 году на побережье одного из Командорских островов, расположенных на шельфе Дальнего Востока России в Беринговом море. Биологи ломают себе головы с тех самых пор.

В 2020 году российские ученые обнаружили в брюхе выброшенной на берег косатки семь каланов, тушки которых были практически целы. Обреченное животное было найдено далеко от своих обычных охотничьих угодий. И учёные не могут понять, что оно там делало.

Самку косатки обнаружили на побережье одного из Командорских островов, в Беринговом море. Ученые провели вскрытие животного и обнаружили не только семь мертвых каланов, общий вес которых составлял 117 килограммов, но и 256 частей клюва головоногих моллюсков.

Один из каланов «застрял» между ротовой полостью и пищеводом кита, что могло привести к гибели косатки.

«Это очень необычно, потому что косатки обычно не едят каланов. Вместо этого они охотятся на тюленей, морских львов, акул, дельфинов и даже других китов. И на какой бы вид добычи они ни охотились, обычно они не заглатывают добычу целиком. В большинстве случаев они разрывают ее на куски и едят только лучшие наиболее жирные части», – Ольга Филатова, исследователь китообразных из Московского государственного университета.

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Заглотить морских выдр целиком, вероятно, было непросто для косатки – взрослые каланы могут достигать полутора метров в длину и являются одними из крупнейших выдр (к ним приближаются по размерам агрессивные бразильские выдры, но у тех большую часть тела составляет длинный хвост). Исследователи полагают, что косатка могла начать охотиться на каланов из-за недостатка пищи.

Исследователи также проанализировали ДНК косатки и определили, что эта особь была частью популяции, известной как «косатки Бигга», которая имеет обширный ареал обитания, простирающийся от Алеутских островов и залива Аляска до береговой линии Калифорнии.

Это первый раз, когда какой-либо представитель этой популяции косаток был обнаружен в западной части Тихого океана. Благодаря этому авторы исследования предполагают, что косатки научились такой необычной для них охотничьей стратегии в другом месте. Стратегии кормления обычно передаются от матерей к детенышам, как отмечают ученые, и также косатки способны к обучению на примере старших в клане.

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Хотя выброшенная на побережье косатка вызывает немало новых вопросов, она может послужить подсказкой для ответа на некоторые старые. В течение некоторого времени популяция морских выдр между Алеутскими островами и заливом Аляска сократилась.

Хотя некоторые ученые подозревали, что за сокращением популяции каланов в этом районе стояли косатки, это первое прямое свидетельство того, что косатка родом из этого региона охотилась на морских выдр. Это открытие повышает вероятность того, что снижение численности каланов вызвано именно хищничеством косаток, а не другими причинами.