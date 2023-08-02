Косатка потрошит акулу – впервые на видео

Кит-убийца решил полакомиться печенью одной из самых крупных рыб на планете.

Косатка (Orcinus orca) была заснята во время нападения на взрослую китовую акулу (Rhincodon typus) у побережья Мексики. На редком видео видно, как косатка плывет вверх тормашками под своей жертвой и вгрызается в её брюхо, а из раны акулы сочится кровь.

После того, как косатка закончила свой пир, она вынырнула на поверхность, а безжизненное тело акулы стало опускаться на дно. Видео удалось снять генеральному директору калифорнийского туроператора Ocean Safaris Джеймсу Москито – это произошло во время апрельской экспедиции в Калифорнийский залив.

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Китовые акулы – самые крупные представители акул на планете. Их длина достигает 18 метров. У взрослых особей почти нет естественных врагов, но известно, что детеныши этого вида иногда становились жертвами тигровых акул (Galeocerdo cuvier) и косаток.

То, что косатки могут нападать на молодых китовых акул – не новость. Но кадры Москито являются первым известным доказательством того, что эти киты могут напасть даже на взрослую китовую акулу (длина жертвы на видео оценивается в 8,2 метра).

Москито пояснил, что вскоре после этого инцидента он стал свидетелем еще одного нападения косаток на другую китовую акулу. Зачинщиком нападения стал самец косатки, известный как Монтесума. Кроме того, он охотился на акулу не со своей стаей, что необычно для китов-убийц.

«Возможно, косатки поняли, что употребление в пищу акульей печени обеспечивает им прилив энергии и питательных веществ. Печень акул большая и плавучая, она всплывает на поверхность после смерти акулы. Это позволяет косаткам легко (по сравнению с другими органами жертвы) обнаружить ее и съесть», – поясняет морской биолог Элисон Кок.

До этого на видео также впервые смогли заснять охоту косаток на большую белую акулу – киты уже давно «распробовали» опасных хищниц, и теперь трупы акул с отсутствующей печенью периодически находят на побережье их ареала.