Косатка «усыновила» детеныша дельфина и сбила ученых с толку

Исследователи описали случай, который наблюдали в 2021 году.

Ученые, наблюдавшие за китами с исследовательского судна в Исландии, были сбиты с толку, когда увидели самку косатки, плавающую рядом с необычным детенышем. У малыша не было белых пятен вокруг глаз, как у косаток (Orcinus orca), и, как оказалось, он даже не принадлежал к тому же виду.

Исследовательница косаток Мари-Тереза Мрущок работала наблюдателем на верхней палубе катера Láki Tours у западного побережья Исландии, когда увидела косатку и плавающего рядом детеныша другого вида.

«Ты понимаешь, что перед тобой, но в мыслях все равно: "Нет, этого не может быть". Когда я спустилась с верхней палубы, вся команда сказала: "Вау, это самый крошечный детеныш косатки, которого мы когда-либо видели"», – Мари-Тереза Мрущок.

Исследовательница сказала экипажу, что это не детеныш косатки, и другие эксперты подтвердили ее мнение. Они сочли, что животное относится к виду обыкновенных гринд, или чёрных дельфинов (Globicephala melas). Мрущок и ее коллеги опубликовали свои выводы в Canadian Journal of Zoology, и это может быть первым документально подтвержденным случаем заботы косатки о потомстве другого вида.

Исследователи наблюдали за косаткой, которой дали имя Сэдис, и детенышем в течение 21 минуты, прежде чем лодка двинулась дальше.

«Она демонстрировала защитное и заботливое поведение по отношению к детенышу», – Мари-Тереза Мрущок.

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Детеныш гринды, однако, был в довольно плохом состоянии. Маловероятно, что косатка кормила его собственным молоком. Мрущок отметила, что у Сэдис не было потомства за те девять лет, что исследователи наблюдали за ней. Возможно, потому что она была слишком старой и, вероятно, не давала молока. Когда косатку заметили в следующий раз, детеныша гринды с ней уже не было.

Мрущок отметила, что детеныш, вероятно, умер, но исследователям еще предстояло выяснить, почему они вообще оказались вместе. Одно из возможных объяснений, выдвинутых в исследовании, заключается в том, что косатка наткнулась на детеныша гринды и приняла его как своего. Но есть и другая версия: она могла его похитить.

Авторы исследования предположили, что Сэдис могла неоднократно приближаться к гриндам, чтобы попытаться найти другого детеныша, которого могла бы «усыновить», и поэтому гринды прогоняли ее. Мрущок отметила, что они ежегодно собирают данные о социальных взаимодействиях между этими двумя видами и надеются узнать больше об этом в будущем.