Косатки научились красть еду у рыболовов и не понимают, что это смертельно опасно

В этом году у берегов Аляски погибли уже девять косаток, запутавшихся в рыболовных сетях.

В 2023 году на Аляске погибло как минимум девять косаток (Orcinus orca) – все они запутались в рыболовных сетях при попытке поживиться чужим уловом. Это значительно больше, чем в предыдущие годы, и, возможно, связано с новыми навыками китов-убийц.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в этом году сообщалось о десяти отдельных случаях попадания косаток в рыболовные сети недалеко от Алеутского острова и Берингова моря. Лишь одной косатке удалось выпутаться и выжить.

«В 2023 году наши капитаны сообщили об увеличении количества косаток вблизи наших судов», – говорится в заявлении Groundfish Forum, торговой ассоциации рыболовства, которая курирует деятельность 19 траулеров в водах северной части Тихого океана.

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Согласно оценкам экспертов, в мире осталось всего 50 тысяч косаток, и примерно 2500 из них обитают у берегов Аляски.

Косатки и раньше попадали в рыболовные сети, но случалось это гораздо реже. Для сравнения: предыдущие отчеты NOAA показывают, что в период с 2016 по 2020 год у берегов Аляски погибло всего пять косаток.

Косатки живут долго и размножаются медленно, поэтому случайная смерть нескольких особей в результате несчастных случаев с рыбацкими лодками может поставить под угрозу всю популяцию. В Беринговом проливе косатки находятся под охраной Закона о защите морских млекопитающих от 1972 года. Он требует от владельцев и операторов лодок сообщать в NOAA о любых травмах или смертях животных, произошедших во время рыболовства или исследовательских экспедиций.

Косатки – умные и социальные животные, которые постоянно учатся друг у друга. По словам ученых, как только одна косатка усваивает новый навык, другие наблюдают за ней и следуют успешному примеру. Так косатки начали массово атаковать и топить морские суда – мы писали об этом здесь. Возможно, именно процесс обучения у других косаток и происходит у берегов Аляски.