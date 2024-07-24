Косатки протаранили парусную лодку и сломали руль – это случается уже не первый раз

Начиная с июля 2020 года на берегах Европы и Северной Америки зарегистрировано более 300 случаев происшествий, связанных с косатками (Orcinus orca) и лодками.

Пара молодых косаток протаранила 12-метровую парусную лодку у берегов северной Франции, сообщает местный таблоид Le Télégramme.

Инцидент произошёл 16 июля около деревушки Гильвинек во французском регионе Бретань. Сообщается, что косатки серьёзно повредили руль деревянной лодки, на борту которой находилась семейная пара. Путешественником пришлось вызывать подмогу в лице береговой охраны, так как из-за поломки они полностью потеряли контроль над своей лодкой. Судя по сообщениям, никто не пострадал, а судно было благополучно отбуксировано в гавань Гильвинека.

Нападение произошло примерно в 1300 километрах к северу от Гибралтарского пролива, который является очагом нападений косаток на водные транспортные средства. Зачастую косатки целятся именно в руль – они с легкостью научились его ломать.

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За последние четыре года вдоль берегов атлантического и средиземноморского побережья Европы и Северной Америки было зафиксировано почти 700 случаев происшествий с этими представителями семейства дельфиновых – и более половина из них закончилась для лодок повреждениями, а как минимум одно судно затонуло.

В основном эти нападения связывают с одной разбушевавшейся семьей иберийских косаток, состоящей из 35 особей. Считается, что именно 12 «подростков» из этой семейки регулярно наводят суету. Некоторые исследователи предполагают, что они занимаются этим от скуки.

Другая теория гласит, что на самом деле косаткам совсем невесело – просто они объявили войну людям за предыдущие травмирующие события, такие как ловушки, сети и отлов с участием парусных лодок. Косатки очень социальные животные с выраженной иерархией в семье. Есть вероятность, что негативный опыт одной косатки в прошлом (например, знаменитой самки Белой Глэдис), закончившийся активным тараном лодки, повлёк за собой имитацию её поведения другими.