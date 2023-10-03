Куда косатки-убийцы прогнали свирепых белых акул из Южной Африки?

Ученые выяснили, куда уплыли акулы.

В течение многих лет больших белых акул (Carcharodon carcharias) находили мертвыми на берегах залива Фолс-Бэй и Гансбаай в Южной Африке. Ученые выяснили, что в гибели этих рыб виноваты косатки (Orcinus orca), которые выгрызали у акул печень.

Но со временем мертвых акул на пляжах становилось все меньше, но вовсе не потому, что косаткам разонравилась печень морских хищниц. Дело в том, что акулы выбрали единственный выход, чтобы выжить, и уплыли из этих мест – а ведь раньше побережье Южной Африки было их излюбленной территорией.

«Уменьшение численности белых акул было настолько заметным, резким и неожиданным, что породило множество теорий», – Мишель Джуэлл, эколог из музея Мичиганского государственного университета.

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Собирая отчеты о встречах людей с акулами, ученые определили, что популяция южноафриканских акул переместилась на восток, в такие места, как залив Алгоа и береговая линия Квазулу-Натал.

Исследователи рассмотрели все возможные причины исчезновения акул, в том числе уменьшение количества пищи и быстрое размножение в районах, где было зарегистрировано большое количество новых наблюдений акул. В конечном итоге они пришли к выводу, что наиболее вероятным объяснением было то, что акулы бежали от преследования косаток. В исследовании говорится, что эти выводы подтверждаются поведением больших белых акул в других частях мира.

Такое же поведение больших белых акул было зафиксировано в Северной Америке в районе Фараллоновых островов.

Хотя большие белые акулы считаются высшими хищниками в океанах, косатки убедительно доказывают, что их интеллект и навыки сотрудничества могут помочь одолеть даже самых опасных существ.