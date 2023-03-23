Кошка-лисица из сказок Корсики оказалась неизвестным подвидом

Дикие и скрытные животные давно были известны пастухам, но учёные определили их впервые.

Таинственная «кошка-лисица» из сказок средиземноморского острова Корсика (Франция) оказалась отдельным подвидом кошачьих — такой вывод следует из итогов исследования ДНК этих животных, опубликованных французским Департаментом биоразнообразия. Осторожные и скрытные кошки Корсики давно известны местным пастухам — но их долгое время считали просто одичавшими домашними питомцами.

Однако генетический анализ показал, что корсиканские кошки относятся к уникальному биологическому подвиду лесных кошек (Felis silvestris), ареал обитания которого — это низинные леса северной Корсики. Сравнение ДНК показало явные различия между кольцехвостыми корсиканскими «кошками-лисицами» и континентальными лесными и домашними кошками.

Хотя внешне «кошки-лисицы» напоминают домашних питомцев, их отличает размер — в длину до 90 сантиметров от головы до кончика хвоста — и заметный полосатый хвост с черной кисточкой. Кроме того, корсиканские кошки выделяются своим окрасом: у них на передних лапах есть полоски, задние лапы — темные, а шерсть на животе имеет красновато-коричневый оттенок. Именно густая и шелковистая шерсть защищает кошек от блох, вшей и клещей.

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При этом таинственных кошек на Корсике исследуют уже давно: еще в 2008 году одну из них случайно поймали в домашнем курятнике — с тех пор ученые пытались понять, к какому виду отнести этих животных. Отчасти такое внимание к ним объясняется тем, что они присутствуют в местном фольклоре — сказках и легендах пастухов. В них кошек прозвали ghjattu volpe («кошка-лиса»).

«Кошки-лисицы — часть нашего культурного наследия. Корсиканские пастухи передают истории о том, как кошки-лисицы кусали вымя их коз и овец», — отметила Карлу-Антоне Чеччини, глава департамента по изучению лесных кошек в Министерстве охоты и дикой природы Франции.

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