Кошки могут общаться с бактериями, живущими у них в анусе

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе (UCD) распознали сложную связь, стоящую за запахами животных.

Анализируя выделения анальных желез 23 домашних кошек из ветеринарно-медицинской клинической больницы UCD, группа исследователей показала корреляцию между некоторыми типами бактерий и синтезом определенных молекул пахучих веществ.

Полученные данные намекают на возможность того, что бактерии в анусе кошки и вокруг него могут производить пахучие летучие органические соединения (VOCs). Эти соединения, в свою очередь, могут передавать «жизненно важную информацию» другим кошачьим, которые нюхают у сородичей под хвостом.

В исследовании, проведенном эволюционным экологом Конни Рохас, у молодых и старых кошек наблюдались несколько разные уровни определенных бактерий в секрете анальных желез, возможно, из-за естественных изменений, которые происходят с телом или иммунной системой с возрастом.

Хотя размер выборки слишком мал, чтобы выявить больше связей, исследователи также заметили некоторые различия в микробных маркерах в анусах кошек, страдающих ожирением, и кошек, которые живут только в помещении.

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На данный момент неясно, является ли это просто совпадением, или воздействие на кошку разных факторов, таких как паразиты или здоровье ее сердечно-сосудистой системы, каким-то образом меняет бактериальное сообщество ее заднего прохода.

Ученые также не могут быть уверены, приводят ли эти бактериальные изменения непосредственно к функциональным изменениям запаха. Исследователи из UCD смогли идентифицировать только бактериальные таксоны или генные пути, которые потенциально участвуют в производстве запаха. Необходимо гораздо больше исследований, чтобы связать эти два явления причинно-следственной связью, и не только среди домашних кошек.

Очевидно, что запахи играют важную роль в общении многих животных, и то, как эти невидимые сигналы отправляются и принимаются, представляет собой уникальный способ понять взаимодействия мира природы.

Тем не менее, ученые исторически упускали из виду обоняние не только у представителей нашего вида, но даже у чрезвычайно распространенных и хорошо изученных животных, таких как птицы. В 2019 году исследование показало, что симбиотические бактерии у певчих птиц несут прямую ответственность за производство химических сигналов (возможно, для привлечения партнеров), впервые продемонстрировав систематическую причинно-следственную связь между резидентными бактериями и соединениями запаха. То же самое еще предстоит доказать для подавляющего большинства других животных.

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Команда UCD выделила четыре бактерии для будущих исследований, поскольку эти кандидаты связаны с запахами анальной железы кошки. В список входят Corynebacterium Frankenforstense, Proteus mirabilis, Lactobacillus johnsonii и Bacteroides fragilis.

Эта последняя бактерия также была выделена в анальной железе дикой бенгальской кошки в предыдущем исследовании. В той предыдущей статье было обнаружено, что B. fragilis непосредственно производит VOCs, аналогичные тем, которые обнаружены у домашних кошек.

Рохас и ее коллеги говорят, что их исследование «заполняет большой пробел в литературе, поскольку лишь немногие исследования изучали микробы или метаболиты в анальных железах кошек». Когда-нибудь мы, возможно, даже узнаем, что кошки «говорят» друг другу, когда подставляют свои пятые точки к чужому носу.