Кошмарную рыбу-удильщика выбросило на пляж в Калифорнии

Такие находки случаются довольно редко.

Устрашающую рыбу, которая охотится во мраке глубин океана, недавно выбросило на пляж в Южной Калифорнии. Это вторая рыба такого вида, оказавшаяся на берегу за последние годы.

Эксперты идентифицировали причудливо выглядящее животное как самку тихоокеанского футбольного удильщика Himantolophus sagamius. Этот вид удильщиков обитает на глубинах от 600 до 1000 метров. Первый шип спинного плавника этой рыбы, называемый иллициумом, выходит наружу и заканчивается мясистой фосфоресцирующей луковицей, которую рыба использует для приманки добычи. Рыбу этого же вида последний раз видели выброшенной на берег больше двух лет назад – в мае 2021 года.

«Увидеть настоящего удильщика в целости – большая редкость. Неизвестно, как и почему эта рыба оказалась на берегу. Их зубы прозрачны и похожи на острые осколки стекла, а громадный рот способен заглотить добычу размером с них самих», – говорится в сообщении государственного парка Кристал-Коув.

Himantolophus sagamius – один из 300 видов удильщиков, обитающих в глубоководных водах по всему миру. Вид отличается половым диморфизмом: самки удильщиков могут вырасти до 60 сантиметров в длину – примерно в 10 раз крупнее, чем самцы. Это связано с тем, что самцы некоторых видов удильщиков, в том числе Himantolophus sagamius, превратились в «половых паразитов». Используя хорошо развитые органы обоняния, они находят самок и сливаются с ними, в конечном итоге теряя глаза, внутренние органы и всё остальное, кроме семенников. Самец становится постоянным придатком, который получает питание от своей самки и служит для нее легкодоступным источником спермы на протяжении всей жизни.

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Рыбу-удильщика обнаружил спасатель на пляже Моро недалеко от поста спасателей. Позже ее забрал для анализа Калифорнийский департамент рыбы и дикой природы. Длина экземпляра ото рта до хвостового плавника составляет около 36 сантиметров. По словам представителей департамента, во всем мире собрано всего около 30 экземпляров этого вида, поэтому находка может предоставить ценную информацию о жизни Himantolophus sagamius. Изучив рыбу, исследователи передали ее в Музей естественной истории в Лос-Анджелесе, где также хранится экземпляр, найденный в 2021 году.

Причина попадания на пляж глубоководной рыбины остается загадкой.