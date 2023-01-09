Кот отлично показал себя в заплыве для собак. Теперь ему угрожают

Собаководы стали грозить кошачьему пловцу расправой.

В городе Сидней (Австралия) прекрасно плавающему коту по кличке Гас пришлось отказаться от участия в собачьем заплыве из-за смертельных угроз со стороны собаководов. По словам Гленна Драйри, владельца питомца тонкинской породы, Гас плавает куда лучше многих собак — они вместе с хозяином даже катаются на сапборде. Владелец специально хотел питомца с повадками собаки. Что интересно, у самого Гленна аллергия на кошек, но кошачьи тонкинской породы считаются гипоаллергенными – поэтому никаких проблем с Гасом не возникло.

В 2019 году Гленн вместе с котом ради шутки решил поучаствовать в традиционных собачьих соревнованиях по плаванию на острове Шотландия. Он записал его на заплыв, и Гас пришел первым в своей категории – он плыл по специально выделенной, «кошачьей» дорожке.

«Тем не менее Гас даже победил несколько собак и всем было весело. Это был отличный день», — вспоминает Драйри.

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Однако далеко не все собаководы были рады победе кота. Один из них пригрозил, что застрелит кота и побьет Гленна, если те снова придут на соревнования, на которые владелец записал кота в этом году.

Другая женщина, по словам Драйри, сделала характерный жест поперек горла и указала на Гаса. В итоге в нынешнем году хозяин кота решил снять его с участия в гонках из соображений безопасности. Впрочем, Гленн не исключает, что в будущем Гас еще примет участие в соревнованиях.

«Думаю, если бы Гас умел говорить, он бы призвал сменить название заплыва с «Заплыва для собак» на «Заплыв для питомцев», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Канаде домашний кот на глазах у хозяев прогнал со двора медведя-барибала, превосходящего его по размерам в несколько раз.