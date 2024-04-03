Котята снежного барса дружно ломают фотоловушку: видео

В последнее время снежные барсы повадились заниматься вандализмом: они уже не первый раз уничтожают фотоловушки, установленные инспекторами национального парка «Cайлюгемский» для изучения этих скрытных хищников.

Два котенка снежного барса обнюхивают, пробуют на зуб, трогают лапами, а потом полностью отрывают часть автоматической камеры – такое видео получили сотрудники Сайлюгемского нацпарка во время учета снежного барса на хребте Южно-Чуйский (Горный Алтай) в рамках всероссийского учета ирбиса.

Видео снято на вторую, уцелевшую фотоловушку. Автоматические камеры для наблюдения за животными часто ставят парами как раз на случай таких вот происшествий (или чего-то подобного) – если первая камера не сработает на движение, разрядится или будет сломана, прошедшего мимо зверя сфотографирует оставшаяся камера.

Как отмечают сотрудники национального парка «Сайлюгемский», животные (включая медведей и росомах) уже не раз ломали фотоловушки нацпарка, но за последние месяцы именно ирбисы неожиданно повадились грызть и уничтожать автоматические камеры.

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«В этот раз я впервые вижу, чтобы кошачьи полностью выломали часть камер и разгрызли ее пополам. Сначала, подойдя к камере, я подумал, что это сделал медведь или даже человек, но камера, которую мы предусмотрительно установили напротив, засняла место преступление. Оказалось, фотоловушка заинтересовала двух подросших котят снежного барса, маму камера тоже поймала тут же, но она вела себе более прилично», – прокомментировал координатор учета снежного барса в России, заместитель директора Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев.

Похожий случай произошел прошлой осенью в долине реки Талдура. Двое котят тоже сломали профессиональную камеру, переоборудованную под фотоловушку, и также вторая камера зафиксировала момент. В этом году также в урочище Туроюк ирбис подошел к камере и укусил уголок прибора, на видео виден ирбис, но очень плохо.

Учёт снежного барса проходит при поддержке Межрегиональной Ассоциации «Ирбис» весной этого года в четырех регионах обитания вида в нашей стране: республиках Алтай, Тыва, Бурятия и Красноярском крае.